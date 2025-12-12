Weihnachtliche „Willkommen Österreich“-Ausgabe mit Michael Ostrowski und Pepe Lienhard

Wien (OTS) -

Weihnachtlich wird es bei „Willkommen Österreich“ in „DIE.NACHT“ am 16. Dezember 2025 um 22.10 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON: Neben der traditionellen Interpretation des Weihnachtswitzes darf auch eine weihnachtliche Schlussnummer nicht fehlen. Und mittendrin begrüßen Stermann und Grissemann mit Neo-ROMY-Preisträger Michael Ostrowski und TV-Kultstar Pepe Lienhard natürlich auch diesmal wieder zwei hochkarätige Gäste. Zwischen Hasenzähnen, Fluchtfahrzeugen und Doppelhelix sorgen die „Science Busters“ um 23.10 Uhr für gute Unterhaltung. Ob für Gregor Seberg „Himmel oder Hölle“ bevorsteht, entscheidet sich um 23.45 Uhr bei „Doris im Jenseits“, wenn Doris Golpashin mit dem Publikumsliebling mit jeder Menge Selbstironie und schwarzem Humor das Leben Revue passieren lässt.



Mehr zu den einzelnen Sendungen



„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 22.10 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)



In der letzten „Willkommen Österreich“-Sendung vor dem großen Fest jagt ein Highlight das nächste: Die Auflösung des großen „Willkommen Österreich“-Wichtelns sorgt für Staunen bei Stermann und Grissemann, außerdem gibt es auch heuer wieder die traditionelle Interpretation des Weihnachtswitzes.



Die weihnachtliche Stimmung erreicht ihren Höhepunkt, wenn Schauspieler und Regisseur Michael Ostrowski zum Talk über seine neue Kurzfilm-Komödie mit Anke Engelke „Eine halbe Stunde ist viel Zeit“ in den Marx Palast kommt. Für die Show „100 Jahre Radio“ erhielt der Steirer außerdem gemeinsam mit Teresa Vogl eine ROMY. Im unterhaltsamen Gespräch mit Stermann und Grissemann sorgt der „Willkommen Österreich“-Stammgast für Glamour, Gags und gute Laune.



Gut gelaunt nimmt auch der TV-Kultstar Pepe Lienhard im Gästesessel Platz. Der Saxofonist, Arrangeur und Bandleader hat mit seinem Orchester fast 40 Jahre lang den wohl größten Entertainer seiner Zunft, Udo Jürgens, begleitet. Jetzt steht er mit dem „Orchester Pepe Lienhard“ mit der Show „Da Capo Udo Jürgens“ auf den großen Konzertbühnen und fiebert dem Jubiläumsjahr 2026 entgegen: Anlässlich seines 80. Geburtstags feiert er mit seiner „Pepe Lienhard Big Band“ die „Celebration Tour“ – eine Reise durch die Jahrzehnte seiner Live-Musik – und gibt im Gespräch mit den „Willkommen Österreich“-Hosts einen Ausblick auf seine nächsten Projekte.



Mit einer weihnachtlichen Schlussnummer verabschieden sich die „Willkommen Österreich“-Allstars dann in die Weihnachtspause, bevor sie sich im Jänner mit neuen grandiosen Gags und großartigen Gästen im glanzvollen Marx Palast zurückmelden.



„Himmel oder Hölle: Doris im Jenseits“ (um 23.45 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorher auf ORF ON)



Mit einem Augenzwinkern, einer gehörigen Portion Selbstironie und schwarzem Humor stellt sich Gregor Seberg den großen und vor allem letzten Fragen seines Lebens. Im „Jenseits“ wird er im Transitbereich zwischen Leben und Tod von Doris Golpashin ein letztes Mal begutachtet, um dann nach genauer Überprüfung des gelebten Lebens am Ende der Sendung entscheiden zu können: Wohin sollen wir Gregor Seberg nun weiterziehen lassen – in den Himmel oder in die Hölle?