LINKS deckt Mietskandal im Wiener Gemeindebau auf

Wien (OTS) -

Zahlreiche Mieten im Karlheinz-Hora-Hof am Handelskai sind seit 1. Oktober um bis zu 300 Euro gestiegen. Grund dafür sind ausgelaufene Wohnbauförderungen. LINKS hat eine Anfrage an Wiener Wohnen gestellt, welche weiteren Gemeindebauwohnungen betroffen sind. Dafür wurde die SPÖ nicht gewählt. Aus diesem Anlass veranstaltete LINKS gemeinsam mit betroffenen Mieter*innen heute eine Protestaktion.

„Die SPÖ streicht Förderungen im Gemeindebau genauso, wie sie die Öffi-Preise erhöht hat – ohne Rücksicht auf die Menschen", erklärt Anne Glatt, Bezirksrätin von LINKS im 2. Bezirk. Die gestiegenen Mieten reihen sich ein in Sparmaßnahmen, die primär sozial Schlechtergestellte treffen: Ab 2026 werden keine Deutschkurse für Asylwerber*innen mehr gefördert, subsidiär Schutzberechtigte werden von Leistungen der Mindestsicherung ausgeschlossen, Arbeitslosen wird die Zuverdienstgrenze gestrichen. „Die SPÖ hintergeht ihre Wähler*innenschaft und tritt nach unten", so Anna Svec, Sprecherin von LINKS. „Während angeblich kein Geld da ist, müssen Gemeindebaubewohner*innen, Geflüchtete und Wohnungslose draufzahlen."

„Wir gehen durch die Gemeindebauten, verteilen mehrsprachige Flugblätter, organisieren WhatsApp-Gruppen, wo sich Betroffene austauschen können", erklärt Stefan Ohrhallinger von LINKS. Die Partei LINKS setzt sich für Betroffene in ganz Wien ein und bietet etwa gratis Sozialberatung an. „Niemand muss diese Mieterhöhungen schlucken."

Fotos der heutigen Aktion sind hier zu finden.