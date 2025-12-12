Finanzstadträtin Novak: Mit leistbarem Wohnen sichern wir die Zukunft unserer Stadt

Wien (OTS) -

Der Wohnbau ist weit mehr als ein soziales Anliegen – er ist ein entscheidender Motor für die Wirtschaft. Jede Investition in leistbaren Wohnraum stärkt die regionale Wirtschaft, schafft und sichert Arbeitsplätze in vielen Branchen. Attraktiver Wohnraum ist zudem ein wesentlicher Faktor, um Fachkräfte in unserer Stadt zu halten und neue Unternehmen anzusiedeln. So entsteht ein positiver Kreislauf: Eine starke Wohnbaupolitik fördert wirtschaftliche Stabilität, stärkt den Standort und kommt letztlich allen Wienerinnen und Wienern zugute.

Um leistbares Wohnen und den Ausbau moderner Bildungsinfrastruktur langfristig abzusichern, wird der Wohnbauförderungsbeitrag für Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen um jeweils 0,25 Prozentpunkte erhöht. Diese Mittel sind zweckgebunden – sie fließen in den geförderten Wohnbau und in die soziale Infrastruktur, wie zB. der Schulbau in Wien.

„Jede und jeder soll in Wien ein leistbares Zuhause finden und jedes Kind die besten Chancen auf Bildung haben. Mit dieser Maßnahme sorgen wir dafür, dass niemand zurückgelassen wird und unsere Stadt auch in Zukunft lebenswert bleibt“, betont Finanzstadträtin Barbara Novak.

Wien bleibt Vorreiterin im Wohnbau – zweckgebunden und transparent

Die Zweckwidmung ist klar, transparent und wir halten sie lückenlos ein: „Jeder zweckgebundene Euro fließt genau dorthin, wo ihn das Gesetz vorsieht – in den geförderten Wohnbau und die soziale Infrastruktur. Diese beiden Bereiche gehören untrennbar zusammen, denn leistbares Wohnen funktioniert nur mit guter Betreuung, Bildung, Pflege und Gesundheit im Grätzl“, erklärt Finanzstadträtin Novak.

Die eingeführte Zweckwidmung sorgt zusätzlich ab dem Rechnungsabschluss 2026 für eine transparente Darstellung der Mittel für den Wohnbau und die soziale Infrastruktur. Werden die anrechenbaren Ausgaben herangezogen, die unter die Zweckwidmung fallen würden, deckt der angepasste Wohnbauförderungsbeitrag die Ausgaben nur teilweise. Der restliche Betrag wird also aus dem restlichen Haushalt abgedeckt.

Finanzstadträtin Novak betont: „So bleibt Wien europäische Spitzenreiterin in Sachen leistbarer Wohnraum und kann gleichzeitig jene soziale Infrastruktur sichern, die Lebensqualität und Stabilität ausmacht. Denn wir investieren zweckgebunden in Lebensqualität – nicht nur in Quadratmeter.“

Motor für die Wirtschaft: Wien setzt auf gezielte Investitionen

Die Anpassung des Wohnbauförderungsbeitrags ist ein wichtiger wirtschaftspolitischer Schritt, der gezielte Investitionen in den Standort Wien ermöglicht. Diese Mittel sorgen dafür, dass dringende Bau- und Infrastrukturprojekte umgesetzt werden können. Das ist ein zentraler Motor für die Bauwirtschaft, die regionale Wertschöpfung und Tausende Arbeitsplätze. Durch kontinuierliche Investitionen bleibt Wien ein attraktiver Wirtschaftsstandort, der Wachstum fördert und Planungssicherheit schafft.

„Mit der Zweckwidmung des Wohnbauförderungsbeitrags hält Wien klaren Kurs: Durch diese Investitionen wird die Bauwirtschaft unterstützt, werden Arbeitsplätze gesichert und gleichzeitig das leistbare Wohnen und die Bildung gestärkt. Dadurch stärken wir die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Wien bleibt damit ein starker, resilienter und wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort und Wirtschaftsmotor in Österreich", so Finanzstadträtin Novak abschließend.

Für den Wirtschaftsstandort Wien sind diese Investitionen zugleich ein entscheidender Beitrag zur Sicherung der Fachkräfte von morgen. Jeder Euro, der in Bauprojekte, Modernisierung und Infrastruktur fließt, stärkt nicht nur Unternehmen, sondern schafft auch stabile Beschäftigungsperspektiven und attraktive Rahmenbedingungen für qualifizierte Arbeitskräfte. So wird gewährleistet, dass Wien im Wettbewerb um Fachkräfte, Investitionen und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung weiterhin eine führende Rolle einnimmt.