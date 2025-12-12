CC4 erneut erfolgreich ISO-zertifiziert

Wien (OTS) -

CC4 hat die Rezertifizierung der ISO-Normen ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 27001 (Informationssicherheits-Management) und ISO 14001 (Umweltmanagement) einmal mehr erfolgreich abgeschlossen. Das Audit wurde im Zeitraum von Ende November bis Anfang Dezember vom TÜV Nord durchgeführt und bestätigt den hohen Qualitäts- und Sicherheitsanspruch des Unternehmens.

Die Prüfer attestierten CC4 ein äußerst positives Ergebnis ohne jegliche Abweichungen. Die neuen Zertifikate gelten nun für weitere drei Jahre und belegen die durchgehend hohe Professionalität aller Unternehmensprozesse.

Seit Jahren zählt CC4 zu den führenden IT-Remarketing-Spezialisten im deutschsprachigen Raum. Die umfassende und laufende Zertifizierung des Unternehmens ist daher nicht von ungefähr eine essentielle Säule in der Unternehmensphilosophie.

Die ISO 14001 bescheinigt das umfassende Umweltmanagement von CC4. Das Unternehmen hat seine gesamten Prozesse konsequent auf Ressourcenschonung, Energieeffizienz und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft ausgerichtet.

ISO 9001 belegt stabile, dokumentierte und laufend optimierte Abläufe – von der Erfassung gebrauchter IT-Geräte über den gesamten Remarketingprozess bis hin zur Wiedervermarktung.

Die erfolgreiche Bestätigung der ISO 27001 zeigt, dass CC4 beim Umgang mit sensiblen Kundendaten höchste Maßstäbe erfüllt: vom Transport, der Einlagerung und Bearbeitung inklusive der zertifizierten Datenlöschung bis hin zum Datenschutz und der Prozessdokumentation.

„Unsere Geschäftspartner profitieren von einem strukturierten Informationssicherheitsmanagement, das Risiken minimiert, Transparenz schafft und die Sicherheit entlang der gesamten Wertschöpfungskette gewährleistet. Dies ist ein entscheidender Vorteil insbesondere für unsere Großunternehmen, öffentlichen Auftraggeber und international tätigen Kunden, für die ISO-Standards vielfach Grundvoraussetzung sind“, betont René Rubant, CC4 Geschäftsführer. „Die erneute Zertifizierung zeigt, dass Qualität, Sicherheit und Transparenz für uns nicht nur Schlagworte sind, sondern gelebter Alltag. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass ihre IT-Geräte bei uns nach höchsten Standards verarbeitet werden“.

Die ISO-Standards spielen eine wesentliche Rolle in der nachhaltigen Unternehmensstrategie von CC4. Das Unternehmen verbindet auf einzigarte Weise höchste Prozess- und Datensicherheit mit einem Geschäftsmodell, das auf Ressourcenschonung und Kreislaufwirtschaft basiert. Die Zertifizierungen unterstützen den Anspruch, IT-Geräten eine verlängerte Lebensdauer zu ermöglichen, Elektroschrott zu reduzieren und Kunden bei der Erreichung ihrer Umweltziele zu unterstützen.

Mit der erneuten Bestätigung der ISO-Standards beweist CC4 einmal mehr seine Vorreiterrolle im IT-Remarketing.