AVISO: Online-PK “Aufweichung EU-Pestizid-Regelungen” am 17.12. um 9 Uhr

Große Konzerne haben die Europäische Kommission dazu gedrängt, zahlreiche Umweltgesetze zu verwässern – das jüngste Opfer sind nun Vorschriften zu Pestiziden. Mit dem „Vereinfachungspaket für Lebensmittel- und Futtermittelsicherheit“ will die Kommission zentrale Schutzmaßnahmen gegen Pestizide streichen. Damit riskiert sie, jahrzehntelange Fortschritte für die Gesundheit der Menschen und den Schutz der Natur zunichte zu machen.

Ein geleaktes Dokument, das die europäische Umweltschutzorganisation Friends of the Earth Europe erhalten hat, zeigt: Die EU will eine der folgenschwersten Regeln ändern und die Pflicht zur regelmäßigen Neubewertung von Pestiziden abschaffen. Dadurch würden viele Wirkstoffe unbegrenzt auf dem Markt bleiben – selbst dann, wenn neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass sie Risiken für Menschen oder Umwelt verursachen.

Die Kommission wird ihren Vorschlag am 17.12. vorstellen. Am Tag danach veranstalten wir eine Online-Pressekonferenz, um die geplanten Änderungen der Pestizidregulierung einzuordnen. Was sind die möglichen Auswirkungen auf öffentliche Gesundheit, biologische Vielfalt und Landwirtschaft auf EU- und nationaler Ebene?

Online-PK am Mittwoch, 17. Dezember um 9.00 Uhr via Zoom. Anmeldungen bitte hier.

Was ändert sich durch den veröffentlichten Text konkret und welche Auswirkungen hat er? Wie passt dieser "Lebensmittel-Omnibus" zu den vielen anderen sogenannten Deregulierungs-Vorschlägen der Kommission? Dieser Teil findet auf Englisch statt. Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Salomé Roynel, Policy Officer von PAN Europe

Helmut Burtscher-Schaden, Umweltchemiker von GLOBAL 2000

Mute Schimpf, Friends of the Earth Europe

Welche Auswirkungen hat dieser Vorschlag auf die heimische Landwirtschaft, die Natur und die Konsument:innen? Dieser Teil findet auf Deutsch statt. Ihre Gesprächspartner:innen sind:

Helmut Burtscher-Schaden, GLOBAL 2000

Susan Haffmans, PAN Deutschland