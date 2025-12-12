- 12.12.2025, 13:43:32
Fotokalender und Vernissage "BEAUTY('S) IN THE ARTS" – Fotoausstellung von Florian Godovits
Florian Godovits ist den schönen Künsten, vor allem der klassischen Musik und den Musikern in Wien, tief verbunden. Im Designflagship von Eybl tailored interiors (Fichtegasse 5, 1010 Wien) zeigt er ab 13. Dezember 2025 (Vernissage) bis Ende Jänner 2026 seine Fotoserie “BEAUTY('S) IN THE ARTS”.
Dabei richtet Florian Godovits seinen Blick auf vier außergewöhnliche Künstlerinnen: Maddalena Del Gobbo, Matea Leko, Yasaman Mashhouri und Olivia Dodd. “Beauty(´s) in The Arts” ist geprägt von drei Inspirationsquellen: der spirituellen Verfeinerung und klassischen Eleganz von SHEN YUN, der Harmonie und Kompositionskunst der Renaissance-Meister sowie den philosophischen Gedanken über die Notwendigkeit des Schönen von Sir Roger Scruton und seiner BBC-Dokumentation “Why Beauty Matters”.
Schönheit in der Kunst als grundlegender Wert
Die Serie lädt ein, Schönheit wieder als grundlegenden kulturellen Wert zu begreifen. Exklusiv zur Vernissage, bei der Maddalena Del Gobbo ihr Instrument zur Eröffnung erklingen lässt, erscheint ein Fine-Art-Fotokalender mit ausgewählten Motiven der Serie.
Vernissage "BEAUTY('S) IN THE ARTS"
Datum: 13.12.2025, 19:30 Uhr
Art: Ausstellungen
Ort: Designflagship Eybl tailored interiors
Fichtegasse / Hegelgasse 5/11
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Florian Godovits
Telefon: +43 676 923 45 63
E-Mail: florian.godovits@gmail.com
