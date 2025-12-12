Marchetti: „Die Dienstrechtsnovelle ist der nächste Schritt zur Durchbrechung der Lohn-Preis-Spirale“

Wien (OTS) -

„Die Dienstrechtsnovelle ist der nächste Schritt zur Durchbrechung der Lohn-Preis-Spirale. Dank des starken Einsatzes von Staatssekretär Alexander Pröll konnten wir in einer angespannten Lage Großes erreichen. Sie ist eine zentrale Schraube, um die Lohn-Preis-Spirale zu stoppen und der ‚2-1-0‘-Formel von Bundeskanzler Christian Stocker gerecht zu werden. Mit der Dienstrechtsnovelle zeigen wir, dass verantwortungsvolle Budgetpolitik und ein starker öffentlicher Dienst Hand in Hand gehen können. Was hingegen nicht Hand in Hand geht, ist die Linie der Freiheitlichen Partei zwischen Bundes- und Landesebene. Während genau dieser Abschluss von der Bundes-FPÖ enorm kritisiert wurde, hat ihn Landeshauptmann Mario Kunasek dann ein paar Tage später nicht nur eins zu eins übernommen, sondern sogar gelobt. Das zeugt einmal mehr von der Ungeeintheit der FPÖ – wenn die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.