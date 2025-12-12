  • 12.12.2025, 13:41:02
  • /
  • OTS0149

Marchetti: „Die Dienstrechtsnovelle ist der nächste Schritt zur Durchbrechung der Lohn-Preis-Spirale“

Heutiger Beschluss des Nationalrats ist zentrale Schraube, um Lohn-Preis-Spirale zu stoppen

Wien (OTS) - 

„Die Dienstrechtsnovelle ist der nächste Schritt zur Durchbrechung der Lohn-Preis-Spirale. Dank des starken Einsatzes von Staatssekretär Alexander Pröll konnten wir in einer angespannten Lage Großes erreichen. Sie ist eine zentrale Schraube, um die Lohn-Preis-Spirale zu stoppen und der ‚2-1-0‘-Formel von Bundeskanzler Christian Stocker gerecht zu werden. Mit der Dienstrechtsnovelle zeigen wir, dass verantwortungsvolle Budgetpolitik und ein starker öffentlicher Dienst Hand in Hand gehen können. Was hingegen nicht Hand in Hand geht, ist die Linie der Freiheitlichen Partei zwischen Bundes- und Landesebene. Während genau dieser Abschluss von der Bundes-FPÖ enorm kritisiert wurde, hat ihn Landeshauptmann Mario Kunasek dann ein paar Tage später nicht nur eins zu eins übernommen, sondern sogar gelobt. Das zeugt einmal mehr von der Ungeeintheit der FPÖ – wenn die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: presse@oevp.at
Website: https://www.dievolkspartei.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NVP

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright