  • 12.12.2025, 13:27:03
  • /
  • OTS0144

NEOS: Koralmbahn bietet historische Chancen für Kärnten und die Steiermark

Juvan/Swatek: „Durch die deutlich verkürzten Fahrzeiten entsteht ein neuer Wirtschaftsraum, der Kärnten und die Steiermark miteinander verbindet und Kooperationen erleichtert.“

Wien (OTS) - 

Mit der Eröffnung der Koralmbahn entsteht der zweitgrößte Wirtschafts- und Lebensraum Österreichs, der für die Unternehmen und die Menschen in beiden Bundesländern einen riesigen Mehrwert bietet. Während man vorher öffentlich fast gar nicht von Klagenfurt nach Graz gekommen ist, ist es jetzt in einer Rekordzeit von nur 40 Minuten möglich. Das ist fast doppelt so schnell wie mit dem Auto. Auch die Fahrzeit von der Bundeshauptstadt Wien in den Süden reduziert sich deutlich und eröffnet so enorme Chancen für Wirtschaft und Tourismus.

Der Landessprecher von NEOS Kärnten, Janos Juvan, betont die historische Chance für Kärnten: „Kärnten darf bei der Koralmbahn nicht als blinder Passagier mitfahren. Wir müssen die neuen Chancen klar im Blick haben. Neue Chancen für den Arbeitsmarkt, für Unternehmen, für die Bildungsstandorte und für die internationale Anbindung in die Nachbarländer. Durch die deutlich verkürzten Fahrzeiten entsteht ein neuer Wirtschafts- und Lebensraum, der Kärnten und die Steiermark miteinander verbindet und Kooperationen erleichtert. Gleichzeitig wird Kärnten für Fachkräfte, Studierende und Betriebe attraktiver und besser erreichbar. Entscheidend wird sein, diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Kärntens Politik muss jetzt endlich aktiv werden. Für den Standort, für die Unternehmen und die Menschen im Land.“

Auch Niko Swatek, Landessprecher von NEOS Steiermark, zeigt sich über die heutige Eröffnung der Koralmbahn erfreut: „Kärnten und die Steiermark sind wichtige Bestandteile der Baltisch-Adriatischen-Hauptachse, beide Bundesländer haben dadurch direkten Anschluss an die Häfen an der Ostsee und der Adria. Um diese historische wirtschaftliche Chance auch zu nutzen, ist jetzt die steirische Landespolitik gefordert. Es gilt, die bürokratischen Hürden auf Landesebene abzubauen. Denn nur dann können die Unternehmen und die Menschen von diesem neu geschaffenen Wirtschaftsraum auch nachhaltig profitieren.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS - Das Neue Österreich
Presseabteilung
0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
presse@neos.eu

(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an kontakt@neos.eu )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright