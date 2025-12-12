  • 12.12.2025, 13:27:02
  • /
  • OTS0143

Neue JKU-Studie zeigt: Für viele AK-Mitglieder ist die Energiewende nicht leistbar

PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - 

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat beim Energie-Institut der JKU Linz eine Studie in Auftrag gegeben, die erstmals umfassend zeigt, wie hoch die tatsächlichen Kosten für Heizungstausch, thermische Sanierung und den Umstieg auf E-Mobilität im Eigenheim sind und wie groß die Hürden für viele Haushalte ausfallen. Die Energiewende stellt für zahlreiche Familie eine kaum leistbare Herausforderung dar. Bei einer

Pressekonferenz
am Mittwoch, 17. Dezember 2025, um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen unter dem Titel

Neue JKU-Studie zeigt: Für viele AK-Mitglieder ist
die Energiewende nicht leistbar

erstmals die Erkenntnisse der Studie des Energie-Instituts an der Johannes-Kepler-Universität in Linz, die im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich erstellt wurde. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und Mag. Dr. Philipp Gerhartinger, Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz.

Neue JKU-Studie zeigt: Für viele AK-Mitglieder ist die Energiewende nicht leistbar

Seminarraum 3, 5. Stock

Datum: 17.12.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Karin Windpessl
Telefon: +43 (0)50/ 6906-2184
E-Mail: karin.windpessl@akooe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright