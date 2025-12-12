Linz (OTS) -

Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat beim Energie-Institut der JKU Linz eine Studie in Auftrag gegeben, die erstmals umfassend zeigt, wie hoch die tatsächlichen Kosten für Heizungstausch, thermische Sanierung und den Umstieg auf E-Mobilität im Eigenheim sind und wie groß die Hürden für viele Haushalte ausfallen. Die Energiewende stellt für zahlreiche Familie eine kaum leistbare Herausforderung dar. Bei einer

Pressekonferenz

am Mittwoch, 17. Dezember 2025, um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , präsentieren wir Ihnen unter dem Titel

Neue JKU-Studie zeigt: Für viele AK-Mitglieder ist

die Energiewende nicht leistbar

erstmals die Erkenntnisse der Studie des Energie-Instituts an der Johannes-Kepler-Universität in Linz, die im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich erstellt wurde. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und Mag. Dr. Philipp Gerhartinger, Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz.

Neue JKU-Studie zeigt: Für viele AK-Mitglieder ist die Energiewende nicht leistbar

Seminarraum 3, 5. Stock

Datum: 17.12.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich

Volksgartenstraße 40

4020 Linz

Österreich