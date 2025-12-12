- 12.12.2025, 13:27:02
Neue JKU-Studie zeigt: Für viele AK-Mitglieder ist die Energiewende nicht leistbar
PRESSEKONFERENZ
Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat beim Energie-Institut der JKU Linz eine Studie in Auftrag gegeben, die erstmals umfassend zeigt, wie hoch die tatsächlichen Kosten für Heizungstausch, thermische Sanierung und den Umstieg auf E-Mobilität im Eigenheim sind und wie groß die Hürden für viele Haushalte ausfallen. Die Energiewende stellt für zahlreiche Familie eine kaum leistbare Herausforderung dar. Bei einer
Pressekonferenz
am Mittwoch, 17. Dezember 2025, um 10 Uhr
in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, präsentieren wir Ihnen unter dem Titel
Neue JKU-Studie zeigt: Für viele AK-Mitglieder ist
die Energiewende nicht leistbar
erstmals die Erkenntnisse der Studie des Energie-Instituts an der Johannes-Kepler-Universität in Linz, die im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich erstellt wurde. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und Mag. Dr. Philipp Gerhartinger, Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Pressekonferenz.
Seminarraum 3, 5. Stock
Datum: 17.12.2025, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Karin Windpessl
Telefon: +43 (0)50/ 6906-2184
E-Mail: karin.windpessl@akooe.at
