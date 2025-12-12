Die Parlamentswoche vom 15. Dezember 2025 bis 9. Jänner 2026

Wien (PK) -

In der letzten Woche vor Weihnachten tritt der Bundesrat an zwei Sitzungstagen zusammen. Im Vorfeld des Treffens des Europäischen Rats hat der EU-Hauptausschuss eine Sitzung angesetzt. Zudem werden die Lupac-Preise vergeben. Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Bundesratspräsident Peter Samt laden zum traditionellen Weihnachtskonzert.

Informationen zu Öffnungszeiten, Führungen und den weiteren Angeboten des Parlaments über die Feiertage sind auf dem Webportal des Parlaments unter www.parlament.gv.at abrufbar

Montag, 15. Dezember 2025

16 Uhr: Der Demokratiepreis 2024 und der Wissenschaftspreis 2025 der Margaretha Lupac-Stiftung werden im Parlament vergeben. Die Margaretha Lupac-Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie vergibt seit 2004 alternierend den Demokratie- und den Wissenschaftspreis. Ausgezeichnet werden Arbeiten, die das Verständnis für die Grundlagen, die Funktionsweise und die Grundwerte der österreichischen Republik fördern und die dazu beitragen, die Bedeutung von Toleranz im Diskurs über Fragen von Politik, Kunst und gesellschaftlichen Entwicklungen zu vermitteln.

Nach Eröffnungsworten von Nationalratspräsident und Vorsitzendem des Stiftungskuratoriums Walter Rosenkranz folgen Laudationes des Historikers Oliver Rathkolb sowie der Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien Brigitta Zöchling-Jud, die beide Mitglieder der Jury sind. Der Überreichung der Preise folgt ein Podiumsgespräch mit den Preisträgerinnen und Preisträgern Barbara Coudenhove-Kalergi (Demokratiepreis 2024), Gina Streit vom Regionsmanagement Osttirol (Demokratiepreis 2024), Zoe Lefkofridi (Wissenschaftspreis 2025) und Jürgen Pirker (Wissenschaftspreis 2025). Der Sprecher der Parlamentsdirektion Karl-Heinz Grundböck moderiert die Veranstaltung. (Parlament, Lokal 3 Theophil Hansen)

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Verleihung des Demokratiepreises 2024 und des Wissenschaftspreises 2025 der Margaretha Lupac-Stiftung | Parlament Österreich

Dienstag, 16. Dezember 2025

17 Uhr: Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Bundesratspräsident Peter Samt laden zum Weihnachtskonzert anlässlich der Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit. Eröffnet wird die Veranstaltung von Nationalratspräsident Rosenkranz. Es folgt ein Konzert mit dem Österreichischen Blasmusikverband. Anna Widmer übernimmt den Gesang, Dirigent ist Günther Kleidosty. Hauptstück des Konzerts ist eine musikalische Collage samt multimedialer Aufbereitung von Arrangements und Kompositionen aus den Anfängen der Bläsermusik im Burgenland, die bis ins 8. Jh. v. Chr. zurückgehen, bis in die Gegenwart. (Parlament, Bundesversammlungssaal)

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Weihnachtskonzert anlässlich der Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeit | Parlament Österreich

Mittwoch, 17. Dezember 2025

11 Uhr: Bevor am 18. und 19. Dezember die Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammentreffen, gehen Bundeskanzler Christian Stocker und Europaministerin Claudia Plakolm im EU-Hauptausschuss auf die Themen des EU-Gipfels ein. (Parlament, Lokal 6 Lise Meitner)

13 Uhr: Der Bundesrat berät über die jüngsten Beschlüsse des Nationalrats. Dazu gehören etwa das Betrugsbekämpfungspaket, die Erhöhung der Tabaksteuer, das Kopftuchverbot für Schülerinnen unter 14 Jahren, Maßnahmen gegen "Parkplatz-Abzocke", eine Dämpfung von inflationsbedingten Mieterhöhungen, ein jährlich mit rund 500 Mio. Ꞓ dotierter Gesundheitsreformfonds und die neuerliche Nulllohnrunde für Politikerinnen und Politiker. (Parlament, Bundesratssaal)

Plenarsitzungen des Bundesrats werden live in der Mediathek des Parlaments übertragen und sind als Video-on-Demand verfügbar.

Donnerstag, 18. Dezember 2025

9 Uhr: Die Bundesratssitzung beginnt mit einer Aktuellen Stunde mit dem Verkehrsminister Peter Hanke. Die Länderkammer setzt dann ihre Beratungen über die jüngsten Beschlüsse des Nationalrats fort. (Parlament, Bundesratssaal)

Plenarsitzungen des Bundesrats werden live in der Mediathek des Parlaments übertragen und sind als Video-on-Demand verfügbar.

14 Uhr: Abgeordnete kommen mit dem EU-Kommissar für Energie und Wohnen Dan Jørgensen für eine Aussprache zusammen. (Parlament, Lokal 4 Bertha von Suttner)

14.15 Uhr: Nationalratspräsident Walter Rosenkranz empfängt den ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty für ein bilaterales Gespräch im Parlament. (Parlament, Präsidiale)

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Besuch des ägyptischen Außenministers Badr Abdelatty bei Nationalratspräsident Walter Rosenkranz | Parlament Österreich

Freitag, 19. Dezember 2025

Eine Delegation des Außenpolitischen Ausschusses des Nationalrats reist für einen offiziellen Besuch nach Bratislava. Auf dem Programm steht ein Treffen mit Mitgliedern des Außenpolitischen Ausschusses des Slowakischen Nationalrats. (Slowakei, Bratislava)

Donnerstag, 8. Jänner 2026

14 Uhr: Der EU-Unterausschuss des Nationalrats kommt zu einer Sitzung zusammen. Eine Tagesordnung wurde noch nicht vereinbart. (Parlament, Nationalratssaal)

(Schluss) keg

HINWEIS: Aktuelle Termine finden Sie im Online-Terminkalender des Parlaments. Medienvertreterinnen und -vertreter werden ersucht, sich für Film- und Fotoaufnahmen vorab unter medienservice@parlament.gv.at anzumelden.

Folgen Sie den offiziellen Kommunikationskanälen des österreichischen Parlaments oder melden Sie sich für ein E-Mail-Abo der Parlamentskorrespondenz an.