FPÖ – Mölzer zu Koralmtunnel: „Jahrhundertprojekt geht auf Weitsicht von LH Dr. Jörg Haider zurück“

Wien (OTS) -

Die heutige Eröffnung des Koralmtunnels bezeichnete der Kärntner FPÖ-Nationalratsabgeordnete Wendelin Mölzer, der daran teilnahm, als „großen, historischen Tag für die Verkehrsinfrastruktur Österreichs“: „Heute ist ein guter, historischer Tag für alle Kärntner. Ein jahrzehntelanges Vorhaben, ein Zukunftsprojekt, auf das unser verstorbener Landeshauptmann Jörg Haider mit Weitsicht und Hartnäckigkeit immer hingearbeitet hat, konnte seiner Bestimmung übergeben werden. Der Koralmtunnel wird wichtige wirtschaftliche Impulse für Kärnten bringen, das Land für Betriebe attraktiver machen und so zur Sicherung von Arbeitsplätzen und zur Schaffung neuer beitragen. Das ist gerade in diesen Zeiten wichtiger denn je.“

Mit dem Koralmtunnel werde die Fahrzeit zwischen Klagenfurt und Graz von bisher rund drei Stunden auf nur 45 Minuten verkürzt. „Das ist ein verkehrspolitischer Meilenstein, nicht nur für die Steiermark und Kärnten, sondern für alle Österreicher“, erklärte FPÖ-Generalsekretär und Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA.