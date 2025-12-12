Pro Lebensmittel warnt vor wachsender Marktmacht der Handelskonzerne

Österreich (OTS) -

Pro Lebensmittel warnt vor wachsender Marktmacht und existenzgefährdenden Konditionsforderungen zulasten heimischer, familiengeführter Produktionsbetriebe.

Die Bundeswettbewerbsbehörde sieht seit Jahren eine starke Abhängigkeit der Produzenten vom Handel. Einseitige Forderungen der Handelsketten ignorieren die deutlich gestiegenen Kosten für Energie, Personal und Verpackung – besonders in der Fleisch- und Wurstverarbeitung.

Trotz teils gestiegener Konsumentenpreise verlangt der Handel von den Produzenten oft weitere Konditionsverbesserungen, obwohl vielfach frühere Kostensteigerungen nicht abgegolten wurden. Dies wirft Fragen nach einem Missbrauch der Marktmacht auf.

Pro Lebensmittel ruft auch Konsumenten dazu auf, sich mit bewusst gegen Eigenmarken und No-Name-Produkte und für Produkte österreichischer Traditionsbetriebe zu entscheiden.

Familienbetriebe sind das Rückgrat der heimischen Versorgung und brauchen faire, partnerschaftliche Rahmenbedingungen.