  • 12.12.2025, 13:15:02
  • /
  • OTS0137

Olischar ad Weltkulturerbe: Ping-Pong-Spiel von Bürgermeister Ludwig setzt sich fort

Transparenter und ehrlicher Neustart mehr als überfällig

Wien (OTS) - 

„Der Bürgermeister hat heute erneut gezeigt, dass er beim Thema Heumarkt-Projekt keine klare Linie und schon gar keinen schlüssigen Plan zum Schutz unseres Weltkulturerbes hat. Und die Verantwortung wird weiterhin wie in einem Ping-Pong-Spiel hin- und hergeschoben“, so Planungssprecherin Gemeinderätin Elisabeth Olischar zu den heutigen Aussagen in der Fragestunde.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem jüngsten Erkenntnis festgestellt, dass das Projekt 'Heumarkt Neu 2021' erhebliche negative Auswirkungen auf das UNESCO-Weltkulturerbe hat und daher einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden muss. Laut der Berichterstattung der Tageszeitung Kurier vom 10. November 2025 wurde auch bekannt, dass das Projekt 'Heumarkt Neu 2023' - die kleinste Variante, die aktuell anhängig ist - in einem vom Bundesverwaltungsgericht beauftragten Gutachten ebenso als nicht welterbetauglich klassifiziert wird.

„Wenn selbst die kleinste Variante des Projekts nicht mit dem Weltkulturerbe vereinbar ist, dann hat die Stadtregierung ein massives Problem – und zwar eines, das sie seit Jahren ignoriert“, so Olischar und weiter: „Der Bürgermeister hätte heute Gelegenheit gehabt, klarzustellen, wie er Wiens Weltkulturerbestatus tatsächlich sichern will. Stattdessen hat er sich hinter Allgemeinplätzen versteckt.“

„Es braucht daher endlich einen transparenten, ehrlichen Neustart. Nur eine konsequent welterbetaugliche Lösung kann den Welterbestatus schützen und den internationalen Ruf unserer Stadt bewahren“, so Olischar abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: presse@wien.oevp.at
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright