Olischar ad Weltkulturerbe: Ping-Pong-Spiel von Bürgermeister Ludwig setzt sich fort

Wien (OTS) -

„Der Bürgermeister hat heute erneut gezeigt, dass er beim Thema Heumarkt-Projekt keine klare Linie und schon gar keinen schlüssigen Plan zum Schutz unseres Weltkulturerbes hat. Und die Verantwortung wird weiterhin wie in einem Ping-Pong-Spiel hin- und hergeschoben“, so Planungssprecherin Gemeinderätin Elisabeth Olischar zu den heutigen Aussagen in der Fragestunde.

Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem jüngsten Erkenntnis festgestellt, dass das Projekt 'Heumarkt Neu 2021' erhebliche negative Auswirkungen auf das UNESCO-Weltkulturerbe hat und daher einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen werden muss. Laut der Berichterstattung der Tageszeitung Kurier vom 10. November 2025 wurde auch bekannt, dass das Projekt 'Heumarkt Neu 2023' - die kleinste Variante, die aktuell anhängig ist - in einem vom Bundesverwaltungsgericht beauftragten Gutachten ebenso als nicht welterbetauglich klassifiziert wird.

„Wenn selbst die kleinste Variante des Projekts nicht mit dem Weltkulturerbe vereinbar ist, dann hat die Stadtregierung ein massives Problem – und zwar eines, das sie seit Jahren ignoriert“, so Olischar und weiter: „Der Bürgermeister hätte heute Gelegenheit gehabt, klarzustellen, wie er Wiens Weltkulturerbestatus tatsächlich sichern will. Stattdessen hat er sich hinter Allgemeinplätzen versteckt.“

„Es braucht daher endlich einen transparenten, ehrlichen Neustart. Nur eine konsequent welterbetaugliche Lösung kann den Welterbestatus schützen und den internationalen Ruf unserer Stadt bewahren“, so Olischar abschließend.