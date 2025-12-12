Vizekanzler und Kulturminister Babler zum Tod von Georg Springer

Wien (OTS) -

„Der ehemalige Geschäftsführers der Bundestheater-Holding GmbH, Georg Springer, hat als Jurist und belesener Kenner und Verehrer der Musiktheaterkunst die Errichtung und den Ausbau der großen Bühnen der Republik, Burgtheater, Wiener Staatsoper und Volksoper Wien als Gesellschaften mit beschränkter Haftung maßgeblich mitgestaltet“, zeigt sich Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler tief betroffen über den Tod von Georg Springer und würdigt seine Verdienste als österreichischer Kulturmanager.

Georg Springer hat die Österreichischen Bundestheater als Generalsekretär geleitet und 1999 in die erfolgreiche Ausgliederung aus der staatlichen Verwaltung geführt. Bis 2014 fungierte er als Geschäftsführer der Bundestheater-Holding GmbH. „In diesem Zeitraum, der auch schwierige und turbulente Phasen enthalten hat, wurden letztendlich tragfähige Grundsteine für die künstlerisch und wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung der Österreichischen Bundestheater gelegt, auf die wir heute blicken dürfen“, so Babler.

„Georg Springer hat in den vielen Jahren seiner Geschäftsführung die im Bundestheaterkonzern zusammengefassten Unternehmen zusammengehalten und war stets um einen Ausgleich der Interessen innerhalb dieser Struktur bemüht. Nach außen hat er die Bühnen und die zahlreichen Künstler und Mitarbeiter in den Werkstätten stets verteidigt und ohne Kompromisse die Sache der Kunst gegenüber Öffentlichkeit und Politik vertreten. Darin hat er für seine Nachfolger ein vorbildliches Beispiel geschaffen. Mein tiefes Beileid gilt den Hinterbliebenen, Weggefährten und Freunden von Georg Springer“, betont Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler.