Weninger/Schulz (SPÖ): Wiener Tourismusstrategie zeigt Wirkung: Platz 1 weltweit, starke Jobs, hohe Lebensqualität

Wien (OTS) -

Wien bestätigt erneut seine internationale Spitzenposition. Mit Platz 1 im weltweiten ICCA-Kongress-Ranking 2024 ist klar: Die Wiener Tourismusstrategie wirkt. Sie schafft Beschäftigung, stärkt den Wirtschaftsstandort und erhöht die Lebensqualität für die Wiener*innen. Das wurde heute im Wiener Landtag von den SPÖ-Landtagsabgeordneten Katharina Weninger und Benjamin Schulz deutlich unterstrichen.

Wien steht für Qualität, Offenheit und Verantwortung

"Wien ist dort erfolgreich, wo Zukunft verhandelt wird. Internationale Kongresse bringen Wissen, Innovation und Menschen aus aller Welt in unsere Stadt", betonte SPÖ-Landtagsabgeordnete und Tourismussprecherin Katharina Weninger. 154 internationale Kongresse im Jahr 2024 sorgten für eine Wertschöpfung von 1,32 Milliarden Euro und sicherten 23.500 Ganzjahresarbeitsplätze - die weit über die Tourismusbranche hinausgehen. Mit 18,9 Millionen Nächtigungen verzeichnete Wien 2024 das beste Tourismusjahr seiner Geschichte. Gleichzeitig bleibt die Akzeptanz hoch: Neun von zehn Wiener*innen stehen dem Tourismus positiv gegenüber. "Dieser Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer klaren Strategie: Optimum Tourism statt Massentourismus", so Weninger. Ziel seien Balance statt Überforderung und Qualität statt Quantität.

Besonderes Gewicht habe die Meeting- und Kongressindustrie, die für einen respektvollen, wissensbasierten Austausch stehe. Großkongresse zu Medizin, Klimaforschung oder Pandemieprävention machten Wien zu einem Ort, an dem globale Herausforderungen gemeinsam bearbeitet werden. Über das Legacy-Programm profitiere auch die Bevölkerung direkt, etwa durch kostenlose Gesundheitschecks im Rahmen internationaler Fachtagungen.

Weninger hob zudem die soziale Verantwortung hervor: Rund 72 Prozent der Beschäftigten im Wiener Tourismus haben Migrationsgeschichte. "Gute Arbeit, faire Löhne und Schutz vor Diskriminierung sind kein Nebenthema, sondern Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg", stellte die SPÖ-Tourismussprecherin klar.

Tourismus sichert Jobs und sozialen Zusammenhalt

SPÖ-Landtagsabgeordneter und Lehrlingssprecher Benjamin Schulz unterstrich in seiner Rede die arbeitsmarktpolitische Bedeutung der Wiener Tourismusstrategie. "Tourismus ist kein Luxus, sondern ein zentraler Motor für Beschäftigung und soziale Sicherheit", so der SPÖ-Landtagsabgeordnete. "Insgesamt hängen in Wien 114.800 Vollzeitäquivalente, das entspricht jedem neunten Job, an Tourismus und Freizeitwirtschaft."

Die Stadt Wien investiere gezielt in Qualifizierung und Ausbildung. Mit einem Maßnahmenpaket von 18,6 Millionen Euro wurden Betriebe entlastet und Lehrstellen gesichert, unter anderem durch die Übernahme des gesamten Lehrlingseinkommens im ersten Lehrjahr. "So sichern wir Fachkäfte und geben jungen Menschen Perspektiven“, erklärte der SPÖ-Lehrlingssprecher.

Deutliche Kritik richtete er an die FPÖ: "Wer Erfolge schlechtredet, aber keinen Plan für Jobs hat, handelt verantwortungslos. Tourismus schafft Chancen für Frauen, junge Menschen und Personen mit Migrationsgeschichte - genau jene Gruppen, die von rechter Politik oft ausgegrenzt werden."

Wien bleibt Vorbild für nachhaltigen Städtetourismus

Mit Instrumenten wie dem Vienna Meeting Fund, dem Sustainable Tourism Observatory nach UN-Richtlinien und einer klaren Ausrichtung auf Nachhaltigkeit setzt Wien international Maßstäbe. Auch Großereignisse wie der Eurovision Song Contest 2026 werden verantwortungsvoll umgesetzt: kostenbewusst, barrierefrei und mit Mehrwert für die Stadt.

"Wien zeigt, dass wirtschaftlicher Erfolg, soziale Gerechtigkeit und hohe Lebensqualität kein Widerspruch sind", betonten Weninger und Schulz unisono. Die Wiener Tourismusstrategie mache die Stadt nicht nur erfolgreicher, sondern jeden Tag ein Stück lebenswerter für die Menschen, die hier leben, und für jene, die Wien erleben wollen.