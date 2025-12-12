Votiv Kino & Kino de France ausgezeichnet für „Beste Programmierung 2025“

Wien (OTS) -

Seit 2002 würdigt Europa Cinemas – ein Netzwerk, das 1.279 Kinos in 39 Ländern umfasst – herausragende Leistungen von Kinos. Der Preis wurde von Europa Cinemas CEO Fatima Djoumer bei einer feierlichen Veranstaltung an Michael Stejskal, den Geschäftsführer des Votiv Kinos, überreicht. Ausgezeichnet wird das vielfältige Arthouse-Programm sowie der starke politische und kulturelle Fokus.

Votiv Kino und Kino de France gehören zu Wiens ältesten Kinos und zu den bestbesuchten Programmkinos Österreichs.

„Es ist uns eine große Ehre, diese Auszeichnung zu erhalten! Vielen Dank Europa Cinemas für die Anerkennung und vielen Dank an unser treues Publikum.“ so Michael Stejskal bei der Verleihung.