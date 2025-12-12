- 12.12.2025, 13:03:32
- /
- OTS0131
TERMIN-ABSAGE zu OTS0099 vom 10.12.2025: Gefahr Gaswinter
KORREKTUR ZU OTS_20251210_OTS0099
KORREKTUR-HINWEIS
Die IG Windkraft informiert darüber, dass die für 16.12.2025 geplante Pressekonferenz bei der Windkraft Simonsfeld aufgrund der Verhinderung eines wichtigen Gesprächsteilnehmers ins Jahr 2026 verschoben werden muss.
TERMIN-ABSAGE zu OTS0099 vom 10.12.2025: Gefahr Gaswinter: Was wäre, würden selbstverständliche Gasimporte von einem Tag auf den anderen versiegen?
Rückfragen & Kontakt
IG Windkraft Österreich
Mag.(FH) Gerhard Maier
Telefon: +43 660 9199010
E-Mail: g.maier@igwindkraft.at
Website: https://www.igwindkraft.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | IGW