FPÖ – Heinreichsberger: Sinnlosfahrradstraße in Hietzing eröffnet

Wien (OTS) -

Heute wurde nach monatelangem Umbau die neue Fahrradstraße in der Auhofstraße zwischen Dommayergasse und Feldmühlgasse eröffnet, obwohl schon bisher Fahrradfahren in dieser Einbahn in beide Richtungen möglich war. Wie sinnlos diese neue Fahrradstraße ist, zeigt auch der nur einen Steinwurf entfernte Wientalradweg auf. „Mit der Drehung der Einbahn zwischen Steckhovengasse und Fleschgasse können nun auch keine KFZ mehr in der Auhofstraße durchfahren, was einem weiteren Anschlag auf den motorisierenden Individualverkehr gleichkommt“, so der Hietzinger FPÖ-Bezirksparteiobmann Mag. Georg Heinreichsberger. „In der Praxis bedeutet das, dass nun alle KFZ über die Hietzinger Hauptstraße nach Westen ausweichen müssen, wo die Straßenbahnlinie 10 verkehrt und sich einige Schulen befinden. Dieser bevorstehende Stau zu den verkehrsintensiven Zeiten wird nicht nur bis zur Kennedybrücke zurückreichen, sondern mit der Großbaustelle Maxingstraße 2026 und den damit einhergehenden Umleitungen zu einem Verkehrschaos in ganz Althietzing auswachsen. Wenn man schon den gesamten motorisierten Verkehr durch eine Ortszentrum leitet und dann noch zusätzlich verkehrsbehindernde Maßnahmen setzt, braucht man sich nicht wundern, wenn dann alles stehen wird.“ Heinreichsberger fordert die sofortige neuerliche Drehung der Einbahn zwischen Steckhovengasse und Fleschgasse, um den bevorstehenden Verkehrskollaps zu verhindern.