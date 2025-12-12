KORREKTUR zu OTS0188 vom 04.12.2025: Rückruf Sapori Amaretti 175 Gramm - MHD 02.05.2026; Charge Lot L355122 1

Wien (OTS) -

Die H.M. Weihs GmbH hat aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf des oben genannten Produkts veranlasst.

Wir bitten Sie, das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 18.03.2026 Charge Lot L 355077 2 und 02.05.2026 und der Charge Lot L355122 1 nicht zu konsumieren.

Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen. Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden. Den Kaufpreis bekommen Kund:innen auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Wir weisen darauf hin, dass der erhöhte Gehalte an natürlich vorkommender Blausäure bei empfindlichen Personen zu vorübergehendem Unwohlsein führen kann. Mögliche Beschwerden können unter anderem leichte Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit oder ein allgemeines Unwohlsein umfassen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Firma H.M. Weihs unter der Telefonnummer +43 (0)1 616 7881 oder per Mail an office@weihs.at.