FPÖ - Krauss: 8-Prozent-Tourismusabgabe ist ein Anschlag auf Wiens Tourismus

Wien (OTS) -

Die von der rot-pinken Stadtregierung geplante massive Erhöhung der Tourismusabgabe schadet einem der letzten funktionierenden Wirtschaftsbereiche Wiens. Während sich die SPÖ im Rahmen der heutigen Aktuellen Stunde des Wiener Landtages selbst feiert, kassiert sie Touristen und Betriebe gnadenlos ab, kritisiert FPÖ-Wien Klubobmann Maximilian Krauss.

„Die Attraktivität Wiens ist historisch gewachsen und nicht der Verdienst dieser Stadtregierung. Mit Abgaben von bis zu acht Prozent wird Wien im internationalen Vergleich künstlich verteuert und für Gäste unattraktiver gemacht“, so Krauss. Zusatzkosten von bis zu 50 Euro pro Nacht würden Gäste abschrecken und der Hotellerie sowie Gastronomie massiv schaden. "Andere Städte kommen mit deutlich niedrigeren Abgaben aus. Die SPÖ benutzt den Tourismus als Melkkuh zur Budgetkosmetik und gefährdet damit Arbeitsplätze und Wertschöpfung in dieser Stadt“, stellt Krauss klar und fordert eine sofortige Rücknahme dieser überhöhten Abgabe.