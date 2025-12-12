Greco/Edelmann: SPÖ-Neos gefährden Wiens Tourismus- und Kulturstandort

Wien (OTS) -

„Wien ist eine internationale Top-Destination – doch auch ein starker Standort kann geschwächt werden“, warnt Stadträtin und Wirtschaftssprecherin der Wiener Volkspartei Kasia Greco. Die Erhöhung der Ortstaxe von 3,2 auf 8,5 Prozent sei „ein Sprung um rund 165 Prozent“ und werde damit zur direkten Gefahr für Kongresse, Hotellerie und Wettbewerbsfähigkeit. Während internationale Buchungsplattformen von der prozentualen Abgabe profitieren, müssten Wiener Betriebe die Kosten tragen. „Kongresse entscheiden nach Kalkulation, nicht nach Emotion. Wenn Wien teurer wird, verlieren wir Aufträge an Prag, Budapest oder München“, so Greco.

Auch im Bereich Kunst und Kultur zeichnen sich gravierende Folgen ab: „Tourismus und Kultur sind untrennbar verbunden. Wenn Besucher und Kongresse ausbleiben, trifft das auch Museen, Bühnen und Kulturveranstaltungen – bis hin zu international renommierten Institutionen wie den Wiener Philharmonikern“, unterstreicht Gemeinderätin und Kultursprecherin der Wiener Volkspartei, Judith Edelmann. Die Branche stehe noch immer unter Druck, und zusätzliche Belastungen gefährdeten die Vielfalt und internationale Sichtbarkeit. „Wien lebt von seinen Kulturangeboten. Jede Verteuerung schwächt diese Strahlkraft“, so Edelmann weiter.

„Wien braucht ein Tourismusmodell, das Betriebe stärkt, Kongresse sichert und kulturelle Wertschöpfung ermöglicht. Die SPÖ-Neos-Stadtregierung muss erkennen, dass Standortattraktivität durch Partnerschaft entsteht – nicht durch höhere Abgaben und wachsende Bürokratie", so Greco und Edelmann abschließend.