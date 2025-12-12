Staatssekretär Pröll: Historischer Gehaltsabschluss im Parlament beschlossen

Wien (OTS) -

„Wir haben mit diesem Gehaltsabschluss Historisches geschafft – etwas, das uns niemand zugetraut hat“, betonte Staatssekretär Alexander Pröll anlässlich der heutigen Beschlussfassung der Dienstrechts-Novelle im Nationalrat. „Erstmals in der Geschichte wurde ein bestehender Abschluss für den öffentlichen Dienst neu verhandelt – und das in einer budgetär höchst angespannten Situation“, so der Staatssekretär im Bundeskanzleramt, der auch für den öffentlichen Dienst zuständig ist.

Im Detail sieht der Gehaltsabschluss folgendes vor:

Jänner 2026 bis 30. Juni 2026: keine Erhöhung

Juli 2026 bis 31. Juli 2027: +3,3 %

August 2027 bis 31. August 2028: durchschnittlich +1 %

September 2028 bis 31. Dezember 2028: durchschnittlich +1 %

In der Nationalratsdebatte wurde dabei besonders hervorgehoben, dass der Lohnabschluss auch von zahlreichen Bundesländern wie beispielsweise der Steiermark übernommen wurde.

„Die Frage der Gehaltsentwicklungen in Österreich war und ist zentral, um die Lohn-Preis-Spirale zu durchbrechen und das 2-1-0 Ziel von Bundeskanzler Christian Stocker zu erreichen. Mit der Dienstrechts-Novelle zeigen wir, dass verantwortungsvolle Budgetpolitik und ein starker öffentlicher Dienst kein Widerspruch sind. Wir haben in einer angespannten Lage Historisches erreicht: eine faire, neu verhandelte Inflationsabgeltung, Einsparungen für den Staat und klare Verbesserungen im Dienstrecht. Das ist Sozialpartnerschaft, die funktioniert – und Politik, die Österreich stabil hält“, so Alexander Pröll.

Der Staatssekretär dankte abschließend den öffentlich Bediensteten „für ihre wertvolle Arbeit für das Funktionieren, für die Stabilität, aber auch für den Fortschritt Österreichs“.