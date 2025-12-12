SPÖ-Termine von 15. bis 21. Dezember 2025

Wien (OTS) -

MONTAG, 15. Dezember 2025

SPÖ-Abgeordnete zum Nationalrat Petra Bayr nimmt im Rahmen der Parlamentarischen Versammlung des Europarats an der Parliamentary Conference on Artificial Intelligence im House of Commons in London teil (bis 16. Dezember).

18.00 Uhr Vizekanzler und Kunstminister Andreas Babler nimmt an der Verleihung der Österreichischen Kunstpreise 2025 und der Outstanding Artist Awards 2025 teil (Museum für angewandte Kunst, Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Zeitenwende“, kuratiert von Cathrin Kahlweit, spricht Kahlweit mit

Alina Radu und Elena Calistru über „Peaceful intervention: How Romanians and Moldovans are reclaiming politics”. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 16. Dezember 2025

9.45 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments findet ein Pressegespräch mit SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N-1402 und online via Webex: https://europarl.webex.com/europarl/j.php?MTID=me0ec367be1f3077bdd71e96ea4b38232)

MITTWOCH, 17. Dezember 2025

9.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (BKA).

13.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

DONNERSTAG, 18. Dezember 2025

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

17.30 Uhr Im Rahmen der Reihe „2025: Ressourcen von Demokratie“ finden eine Vorführung des Films „Ein einfacher Unfall“ und anschließend (ab 19.30 Uhr) eine Diskussion zum Thema „Die Zukunft internationaler Menschenrechtsinstitutionen in Zeiten globaler Umbrüche“ mit Volker Türk (Hoher Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte) und Ulrike Lunacek statt. Anmeldung und Infos zur Veranstaltung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de (Stadtkino, Akademiestraße 13, 1010 Wien).

FREITAG, 19. Dezember 2025

9.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann nimmt an einer Pressekonferenz zu Mikrokrediten mit Erste-Bank-Chefin Gerda Holzinger-Burgstaller teil (Erste Campus, Wintergarten, Am Belvedere 1, 1100 Wien).

9.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner präsentiert in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Heinz Faßmann, Präsident der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, das Wissenschaftsbarometer 2025. Anmeldung unter public.relations@oeaw.ac.at (Anton Zeilinger-Salon, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Doktor-Ignaz-Seipel-Platz 2, 1010 Wien).

11.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr ist in ihrer Rolle als Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses in Bratislava zu einem Austausch mit dem slowakischen Parlament.

15.00 Uhr SPÖ-Frauenvorsitzende, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung Eva-Maria Holzleitner und die Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses, Abgeordnete zum Nationalrat Petra Bayr nehmen an der Podiumsdiskussion „Der Blick zurück schärft die Lehren für die Zukunft“ bei der Veranstaltung „Handeln für Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden. 30 Jahre nach der 4. UN-Weltfrauenkonferenz in Beijing“ der SPÖ-Frauen und des SPÖ-Parlamentsklubs teil. Keynote von Univ. Lektorin Gertrude Eigelsreiter-Jashari, Teilnehmerin der österreichischen Regierungsdelegation zur 4. UN-Weltfrauenkonferenz in Peking 1995. Anmeldung unter frauen@spoe.at (Palais Epstein, Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien) .

