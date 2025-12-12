LEOPOLD MUSEUM UND AK WIEN LADEN ZU „JUGEND ENTDECKT WIEN 1900“

Wien (OTS) -

Auch heuer bietet das Leopold Museum zahlreiche Kunstvermittlungsprogramme zum Thema Jugend entdeckt Wien 1900 an. Dank der Fortsetzung der erfolgreichen Kooperation mit der Arbeiterkammer Wien, ermöglicht das Museum auch im Schuljahr 2025/26 interessante und spannende kostenlose Kunst-Programme, inklusive Gratis-Museumseintritt für in Wien lebende Kinder – „powered by AK WIEN“. Erstmals angeboten werden neu konzipierte Jugend entdeckt Wien 1900-Workshops, die sich speziell an Kindergarten- und Vorschulkinder richten.

Unter dem Titel Kunterbuntes Formenspiel entdecken die kleinen Künstler*innen die Muster- und Formenvielfalt der Kunst um 1900. Schüler*innen aller Schultypen ab 12 Jahren können sich im neuen Workshop Mystery! Zwischen Wissenschaft und Magie! auf die Spuren verborgener Geheimnisse und unerklärlicher Phänomene begeben, welche die Künstler*innen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert beschäftigten. Das Programm wird anlässlich der Sonderausstellung Verborgene Moderne. Faszination des Okkulten um 1900 angeboten, die noch bis 18.01. zu sehen ist. Die Programme wurden speziell für Volksschulklassen mit hohem Anteil an Kindern nichtdeutscher Muttersprache entwickelt, sowie für Schüler*innen von Mittelschulen, Polytechnischen Schulen und Berufsschulen mit erschwertem Zugang zu kulturellen Angeboten. Die Inhalte der eigens für das Projekt erarbeiteten Themen sind auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersgruppen abgestimmt.

„Wir freuen uns sehr, dass – dank der großzügigen Unterstützung der AK WIEN, mit der uns eine langjährige, erfolgreiche Kooperation verbindet – unsere zielgerichteten Vermittlungsprogramme für Kinder und Jugendliche nicht nur fortgeführt, sondern weiter ausgebaut werden konnten. Neben unserem bewährten Angebot für Schüler*innen bietet unser Kunstvermittlungsteam künftig auch Programme für Kindergarten- und Vorschulkinder im Alter von zwei bis sechs Jahren. Damit wird der Wirkungsradius unserer Bildungsarbeit auf unsere jüngsten Besucher*innen erweitert. In rund 130 Workshops eröffnet sich für etwa 2.340 Kinder mit erschwertem Zugang zu kultureller Bildung die Möglichkeit unter fachkundiger Anleitung unseres Teams bei freiem Eintritt in die faszinierende Welt von Wien 1900 einzutauchen und Kunst auf besonders lebendige Weise zu erleben.“

Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold Museum

„Sehr gerne starten wir in das sechste Jahr unserer Kooperation. Durch die Zusammenarbeit mit dem Leopold Museum konnte die AK WIEN im vergangenen Schuljahr mehr als 2300 Schüler*innen und Lehrlingen die kostenlose Teilnahme an den ‚Jugend entdeckt Wien 1900‘-Programmen des Leopold Museum ermöglichen. Die AK bietet mit dem Museum für das Schuljahr 2025/26 auch völlig neue Programme an, so etwa zur Sonderausstellung ‚Verborgene Moderne‘ Workshops für 12- bis 19-Jährige unter dem Titel ‚Mystery! Zwischen Wissenschaft und Magie‘ und zur Dauerpräsentation ‚Wien 1900‘ mit ‚Kunterbuntes Formenspiel‘ erstmals auch ein Kunstvermittlungsprogramm für Kindergarten- und Vorschulkinder. In diesen Tagen wird überall gespart. Die nach wie vor hohe Teuerung trifft Familien mit Kindern hart. Umso mehr ist es der Arbeiterkammer ein großes Anliegen, den Menschen in Wien den Zugang zu Kunst zu erleichtern. So können wir das Leben von Kindern und Jugendlichen bereichern, ohne die von hohen Lebenshaltungskosten oft stark strapazierten Geldbörsen der Eltern zusätzlich zu belasten.“

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Wien und der Bundesarbeitskammer

Ausgangspunkt der Jugend entdeckt Wien 1900-Programme ist die permanente Präsentation Wien 1900. Aufbruch in die Moderne, mit Werken bedeutender Künstler*innen wie Gustav Klimt, Broncia Koller-Pinell, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Koloman Moser oder Josef Hoffmann, die einen spannenden Einblick in die Stadt vor über 120 Jahren ermöglicht, welche das Wien der Gegenwart – die heutige Lebenswelt der Wiener Kinder und Jugendlichen – stark geprägt hat.

KOSTENLOSE KUNSTVERMITTLUNGSPROGRAMME

FÜR WIENER SCHÜLER*INNEN SCHULJAHR 2025/2026

ZUR DAUERPRÄSENTATION

„WIEN 1900. AUFBRUCH IN DIE MODERNE“:

KINDERGARTEN UND VORSCHULE

*KUNTERBUNTES FORMENSPIEL

IN KOOPERATION MIT TEACH FOR AUSTRIA

NEU!

Dauer: 1,5 Stunden inkl. Kreativarbeit im Atelier

PRIMARSTUFE

*VON NAH UND FERN UND MITTEN DRIN!

Dauer: 1,5 Stunden inkl. Kreativarbeit im Atelier

*WORTSCHÄTZE IM MUSEUM

Dauer: 1,5 Stunden inkl. Kreativarbeit im Atelier

SEKUNDARSTUFE I

*WIENER JAHRHUNDERTWENDE MIT KLIMT UND SCHIELE

IN KOOPERATION MIT TEACH FOR AUSTRIA

Dauer: 1,5 Stunden inkl. Kreativarbeit im Atelier

*SEIN UND SCHEIN

AUCH FÜR BERUFSSCHULEN

Dauer: 1,5 Stunden inkl. Kreativarbeit im Atelier

SEKUNDARSTUFE II

*ZWISCHEN JUGENDSTIL UND EXPRESSIONISMUS

Dauer: 1,5 Stunden inkl. Kreativarbeit in der Ausstellung

*KOPF + HÄNDE + WERKZEUG = DESIGN

Dauer: 1,5 Stunden inkl. Kreativarbeit im Atelier

ZUR SONDERAUSSTELLUNG

„VERBORGENE MODERNE. FASZINATION DES OKKULTEN UM 1900“

(bis 18.01.2026)

FÜR SCHÜLER*INNEN AB 12 JAHREN – ALLE SCHULTYPEN

*MYSTERY! ZWISCHEN WISSENSCHAFT UND MAGIE!

NEU!

Dauer: 1,5 Stunden inkl. Kreativarbeit im Atelier (bis 15 Jahre)

oder in der Ausstellung (ab 15 Jahren)

Die Kunstvermittlungsprogramme inkl. Museumseintritt im Leopold Museum sind für Wiener Schüler*innen kostenlos!

TERMINE UND BUCHUNG:

leopoldmuseum.org/jugend-wien1900

INFORMATION:

kunstvermittlung@leopoldmuseum.org

Tel.: +43 1 525 70–1525