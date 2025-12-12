- 12.12.2025, 12:08:32
- /
- OTS0113
Deutscher Historiker und Friedenspreisträger Karl Schlögel im Ö1-„Journal zu Gast“ am 13.12.
Wien (OTS) -
Der deutsche Historiker und Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels 2025 Karl Schlögel ist am Samstag, den 13. Dezember bei Andreas Pfeifer „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
Rückfragen & Kontakt
ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit
Isabella Henke
Telefon: (01) 87878 18050
E-Mail: isabella.henke@orf.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HOA