IG Holzkraft begrüßt Kompromiss bei ElWG

Österreich (OTS) -

Die IG Holzkraft begrüßt die Einigung zum Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG). Nach jahrelangen Verzögerungen und intensiven Verhandlungen in den letzten Tagen liegt damit eine Einigung vor, die im Netzbereich klarere und kalkulierbarere Rahmenbedingungen für Erzeugungsanlagen schafft.

„Entscheidend ist, dass aus den ursprünglich geplanten variablen, jährlich anpassbaren Netzentgelten ein gesetzlich klar geregelter und gedeckelter Versorgungsinfrastrukturbeitrag geworden ist. Der erzielte Kompromiss reduziert Planungsrisiken und ist damit wesentlich praxistauglicher “, so Hans-Christian Kirchmeier, Vorstandsvorsitzender der IG Holzkraft.

Gleichzeitig hält die IG Holzkraft fest, dass der Versorgungsinfrastrukturbeitrag auch für Bestandsanlagen gilt und damit einen Eingriff in die bestehenden Rechtsverhältnisse bedeutet. Für Holzkraftwerke stellt diese neue Abgabe eine zusätzliche Belastung dar und verschärft die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage.

Vor diesem Hintergrund ist für die IG Holzkraft von existenzieller Bedeutung, dass die weiteren anstehenden Gesetze und Verordnungen im Energiebereich langfristig rechtlich und wirtschaftlich stabile Rahmenbedingungen gewährleisten. Nur dann ist sichergestellt, dass die Holzenergie auch zukünftig ihren wesentlichen Beitrag zur Versorgungssicherheit und regionaler Wertschöpfung in Österreich leisten kann.