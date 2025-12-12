Klangvoller Adventzauber im Ringturm

Wien (OTS) -

Ein besinnliches Adventkonzert erwartete das Publikum am Donnerstagabend, dem 11. Dezember, im 20. Stock des Ringturms: Im Jahr ihrer großen Europatournee gastierten die Wiener Chormädchen hoch über dem weihnachtlichen Wien. Die 25 jungen Sängerinnen begeisterten mit klaren Stimmen und großer Musikalität. Unter der Leitung von Stefan Foidl boten sie ein abwechslungsreiches Programm – von klassischer Chorliteratur über Volkslieder bis zu modernen Kompositionen. Für die poetische Dimension sorgte die international gefeierte Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager, die mit ihrer unverwechselbaren Stimme und literarischer Wortkunst eine besondere – besinnliche – Atmosphäre schuf.

Wiens größter Christbaum

Der Konzertabend wurde offiziell durch den Gastgeber eröffnet: „Der heutige Abend steht ganz im Zeichen der Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Ich persönlich kann mir dafür keinen schöneren Ort vorstellen als den Ringturm. Im Sommer ist er ein Kunstwerk und in der Weihnachtszeit ist er Wiens größter Christbaum“, begrüßte Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, die Gäste. Seit 2003 erstrahlt der Ringturm in der Adventzeit als Wiens größter Christbaum, seit 2006 mit Schneeflocken an den Seiten und seit 2013 in moderner LED-Technik. Insgesamt sorgen 105.300 LEDs für das festliche Funkeln. Die Beleuchtung leuchtet täglich von 6:00 bis 8:00 Uhr und von 16:00 bis 23:00 Uhr. Für viele Wiener:innen ist der festlich erleuchtete Ringturm längst ein unverzichtbarer Teil der Weihnachtszeit.

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung des Wiener Städtischen Versicherungsvereins zum adventlichen Konzertabend, darunter die Bundesministerin a.D. Maria Rauch-Kallat, ILAG-Vorstand Dr. Alexander Hartig, Gewinn-Herausgeber Dr. Georg Wailand, der ehemalige Gewista-Chef Karl Javurek, Mag. Christine Leopold (Präsidentin Kolping Österreich), der künstlerische Leiter der Wiener Sängerknaben Mag. Erasmus Baumgartner, Mag. Christian Eltner (VVO-Generalsekretär) und sein Vorgänger Dr. Louis Norman-Audenhove. Des Weiteren waren Dr. Peter Thirring (Aufsichtsratspräsident der Vienna Insurance Group) und Dr. Edeltraud Fichtenbauer (Vorstandsdirektorin der DONAU Versicherung) vertreten.

Die Künstler:innen

Die Wiener Chormädchen bestehen aus 25 Sängerinnen zwischen zehn und vierzehn Jahren. Sie geben eigene Konzerte und wirken bei großen Projekten wie Orffs „Carmina Burana“ oder Honeggers „Jeanne d’Arc au bûcher“ mit. 2025 gingen sie erstmals auf Europatournee, 2026 folgt China. Ihr Repertoire reicht von der Renaissance bis zur Gegenwart, mit Schwerpunkten auf Jazz und Bossa Nova. Kapellmeister Stefan Foidl studierte Chorleitung, Komposition und Jazz in Wien und Miami und prägt den Klang der Wiener Chormädchen mit Präzision und Kreativität. Angelika Kirchschlager zählt zu den international renommiertesten Mezzosopranistinnen. Sie gastiert weltweit an großen Opern- und Konzerthäusern, prägte Rollen wie Cherubino und Octavian und wurde 2007 zur damals jüngsten Kammersängerin der Wiener Staatsoper ernannt. Mehrfach ausgezeichnet und seit 2020 Professorin an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, begeistert sie als Opern-, Lied- und Konzertsängerin mit großer stilistischer Bandbreite.

Druckfähige Bilder zum kostenfreien Download finden Sie unter:

www.wst-versicherungsverein.at/kunst-kultur/kunst-im-turm/wiener-chormaedchen/