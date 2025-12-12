UNOS begrüßen neues Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) als Startschuss für einen modernen Energiemarkt

Wien (OTS) -

UNOS – Unternehmerisches Österreich begrüßen die Einigung auf das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz. Das Gesetz bringt lang erwartete Modernisierungsschritte, die für Unternehmen in Österreich entscheidend sind: mehr Transparenz im Strommarkt, stärkeren Wettbewerb und klare Vorgaben, dass Preissenkungen künftig sofort an Kundinnen und Kunden weitergegeben werden müssen.

„Das ist ein Reformschritt, der den heimischen Wirtschaftsstandort spürbar stärkt“, betont Michael Bernhard, UNOS Bundessprecher. „Endlich wird das Betriebssystem des österreichischen Energiemarktes modernisiert – das war dringend notwendig.“

Ein zentrales Plus für Unternehmen ist die Erleichterung von direkten Strombezugsverträgen (PPAs) sowie weniger Bürokratie bei Direktleitungen. Beides schafft Planbarkeit bei Energiekosten und ermöglicht Einsparungen, die gerade für kleine und mittelständische Betriebe essenziell sind.

„Dieses Gesetz ist ein wichtiger Baustein, kann aber erst der Anfang einer echten Modernisierung sein“

Gleichzeitig machen UNOS klar: Dieses Gesetz allein löst noch nicht die größten Herausforderungen, vor denen Betriebe stehen. „Für eine wirklich verlässliche, kostengünstige und zukunftssichere Energieversorgung braucht es weitere Reformschritte“, fordert Bernhard. Dazu zählen insbesondere:

ein konsequenter Ausbau des Strommarkt- und Speichergesetzes (SAG),

raschere Lösungen im Wettbewerb mit dem deutschen Industriestrompreis,

sowie weitere Maßnahmen, die den Standort planbar, investitionsfreundlich und international konkurrenzfähig machen.

„Dieses Gesetz ist ein wichtiger Baustein, aber wir bleiben dran, bis Österreich einen wirklich zukunftsfitten Energiemarkt hat. Wir werden uns dafür einsetzen, dass dieses Gesetz nicht das Ende, sondern der Anfang einer echten Modernisierung ist“, so Bernhard abschließend.

UNOS - Unternehmerisches Österreich vertreten seit 2014 die Interessen liberal denkender Unternehmerinnen und Unternehmer und sind in acht Wirtschaftsparlamenten präsent.