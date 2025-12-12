„Stars & Talente by Leona König“ am 14. Dezember mit Bariton Thomas Hampson und Nachwuchsgeigerin Lois Pfeifer

Wien (OTS) -

In einer neuen Ausgabe des ORF-Formats „Stars & Talente“ bringt Leona König am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON wieder einen großen Namen der klassischen Musik mit einer vielversprechenden Nachwuchskünstlerin zusammen. Der weltberühmte Bariton und Kammersänger Thomas Hampson trifft auf die junge Geigerin und Gewinnerin des „Goldene Note“-Publikumspreises Lois Pfeifer. Gemeinsam mit einer weiteren „Goldene Note“-Publikumspreis-Gewinnerin, Nachwuchs-Pianistin Sona Tamura, interpretieren sie den Operetten-Klassiker „Komm, Zigany“ aus Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“. Zuvor spricht Leona König mit dem Star über seinen musikalischen Werdegang und seinen Einsatz für die nächste Generation und trifft das Talent auf einen Spaziergang mit Blick über Wien, um sich über ihre Leidenschaft für die Musik zu unterhalten.

Thomas Hampson: „Nie unterschätzen, wie viele Nachwuchskünstler wir haben“

Das Opern-Repertoire von Bariton und Kammersänger Thomas Hampson umfasst mehr als 80 Rollen, seine Diskografie über 170 Musikstücke. Seine musikalische Karriere war allerdings keineswegs von Anfang an vorbestimmt: „Es war nicht klar, dass ich klassische Musik machen werde. Ich wollte eigentlich Rechtsanwalt werden und habe Politikwissenschaft studiert. Meine Stimme und mein musikalisches Können wurden zuhause gefördert. Ich hatte eine tolle Gesangslehrerin – eine Nonne, die wiederum mit Lotte Lehmann studiert hat. Sie hat mir den Weg gezeigt und mein Leben verändert.“ Über seine stimmliche Entwicklung, seit er vor 45 Jahren einen Vertrag an der Düsseldorfer Oper unterschrieben hat, sagt er: „Meine Stimme hat sich über die Jahre verändert – hoffentlich zum Besseren. Ich hatte schon immer einen großen Stimmumfang, das ist zum Glück geblieben.“ Über die Jahre kamen „Reife und Volumen“. Nach wie vor unerlässlich ist für ihn die Pflege seiner Stimme. „Ich singe mich jeden Tag für eine Stunde ein – das muss ich machen.“ Den Legendenstatus lehnt er ab: „Es ist gefährlich, wenn man sich selbst als Legende sieht. Ich bin ein dankbarer, langjähriger, singender Künstler.“

An die nächste Generation möchte Thomas Hampson mit seiner vor mehr als 20 Jahren gegründeten Foundation weitergeben, was er gelernt hat bzw. die Möglichkeiten, die er bekommen hat. „Ich liebe meine pädagogische Arbeit. Ich widme mich seit Jahren meinen jungen Kollegen. Es braucht oft eine strenge, aber liebevolle Begleitung. Es macht sehr viel Spaß. Wir dürfen nie unterschätzen, wie viele Nachwuchskünstler wir haben. Die nächste Generation ist sehr engagiert – und ich stehe ihr zur Verfügung.“

Lois Pfeifer: „Froh und dankbar, dass ich diese Möglichkeit haben darf“

Die 18-jährige Lois Pfeifer stammt aus einer musikalischen Familie – ihre Mutter spielt Geige, der Vater Klarinette, ihre drei Geschwister, so wie auch sie selbst, Geige und Klavier. Sie ist in Deutschland geboren, hat ab dem Alter von vier Jahren in Bolivien gewohnt und studiert an der Gustav Mahler Privatuniversität in Klagenfurt. „Es kommt manchmal vor, dass man sich gegenseitig beim Üben stört, aber man lernt sich zu organisieren und es macht auch sehr viel Spaß, gemeinsam zu spielen.“ Sie interessiert sich sowohl für die Musik selbst als auch für das Leben der Künstler. „Das hilft mir bei der Interpretation der Stücke. Es hilft immer, die Komponisten zu verstehen, und es gibt auch viele Komponisten, die sehr naturverbunden waren, z. B. Brahms“, ergänzt die Naturliebhaberin. In Zukunft möchte Lois gerne auf der Bühne stehen. „Mir gefallen Konzerte und das Performen sehr – als Solistin, in der Kammermusik, mit anderen gemeinsam spielen. Das Publikum gibt einem eine gewisse Energie zurück. Es gibt so viele tolle Musiker, die Vorbilder sind.“ Mit dem Gewinn des Publikumspreises der „Goldenen Note“ hatte sie nicht gerechnet: „Ich habe sehr viel Unterstützung bekommen. Ich habe ein Studiensemester an der MUK gewonnen. Die Lehrerin ist sehr nett, man lernt viel. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich diese Möglichkeit haben darf.“

Melodisch, zugänglich, populär – Star und Talente interpretieren Operetten-Klassiker

Der anschließende gemeinsame Auftritt von Thomas Hampson, Nachwuchsgeigerin Lois Pfeifer und Jungpianistin Sona Tamura steht ganz im Zeichen eines Operettenklassikers, wenn sie gemeinsam „Komm, Zigany“ aus Emmerich Kálmáns „Gräfin Mariza“ darbieten.