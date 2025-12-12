  • 12.12.2025, 11:35:02
  • /
  • OTS0096

FPÖ - Berger: Voller Fokus auf Sicherheit an Wiens Bahnhöfen

Wir brauchen mehr Polizei statt Ausreden

Wien (OTS) - 

Die aktuelle Berichterstattung bestätigt, was viele Menschen täglich erleben: Wiens Bahnhöfe sind längst keine sicheren Orte mehr. Trotz aller Beschwichtigungen zeigen über 10.000 Straftaten im Jahr 2024 klar, dass der Handlungsbedarf massiv ist.

„Die Situation rund um den Westbahnhof ist mit offenem Drogenhandel, Belästigungen und Aggressionen völlig außer Kontrolle. Wer hier von Einzelfällen spricht, verweigert die Realität“, stellt FPÖ-Wien Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger klar. Die steigenden und konstant hohen Kriminalitätszahlen belegen den dringenden Bedarf an deutlich mehr sichtbarer Polizeipräsenz an Bahnhöfen und in deren Umfeld.

Berger fordert die Stadt Wien, ÖBB und Polizeiführung auf, Sicherheit endlich zur Priorität zu machen. Schönreden, private Sicherheitsdienste und punktuelle Aktionen reichen nicht aus. „Sicherheit ist Aufgabe der Polizei und davon gibt es in Wien eindeutig zu wenig.“

Scharfe Kritik richtet Berger an Innenminister Karner: „Der Innenminister soll nicht als Schaulustiger bei den viel zu wenigen Planquadraten in der Bundeshauptstadt auftauchen, sondern Wien dauerhaft mehr Polizisten zur Verfügung stellen. Die Wiener brauchen Sicherheit, keine PR-Auftritte.“

Auch die rot-pinke Stadtregierung steht in der Pflicht. „Wer Wien als lebenswert bezeichnet, muss zuerst dafür sorgen, dass sich die Menschen an Bahnhöfen nicht fürchten müssen. Wegschauen ist keine Politik, sondern Versagen“, so Berger abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright