Ein Abend der verbindet – voller Highlights, Networking und Magie

Wien (OTS) -

Wenn zwei bedeutende Mobilitäts- und Mediennetzwerke Österreichs zu einem gemeinsamen Jahresausklang laden, darf man sich auf ein besonderes Ereignis freuen. Genau das bot die heurige Weihnachtsfeier, die in Kooperation zwischen dem Fuhrparkverband Austria (FVA) und dem Motor Presse Klub Austria (MPKA) stattfand.

Der Fuhrparkverband lud in die derzeit wohl trendigste Event-Location der Bundeshauptstadt ein – die Cupra City Garage im 1. Wiener Bezirk. Die Mitglieder beider Clubs folgten zahlreich der Einladung, ein deutliches Zeichen für die wachsende Vernetzung innerhalb der österreichischen Mobilitäts- und Mediencommunity.

Renate Okermüller (Gf. Präsidentin des MPKA) und Henning Heise, Obmann des Fuhrparkverbands Austria begrüßten die Gäste. Henning Heise eröffnete den Abend und informierte über die aktuellen Aktivitäten des Verbands, die Entwicklungen im österreichischen Fuhrparksektor sowie die Schwerpunkte für 2026. Der Fokus lag dabei auf Vernetzung, Wissensaustausch und der Stärkung professioneller Fuhrparkstrukturen in Unternehmen.

Magische Momente mit Europameister Kurt Freitag

Ein besonderes Highlight war Kurt Freitag, Europameister der Zauberkunst. Mit seiner charmanten Art und beeindruckenden Illusionen verblüffte er das Publikum und sorgte für Staunen und viel Gelächter. Kurt Freitag zählt seit Jahren zur Spitze der nationalen und internationalen Magierszene und ist für seine vielfach ausgezeichneten Close-up- und Bühnenprogramme bekannt. Er ist unter anderem Mitglied im Magic Castle Hollywood, wie auch im exklusiven Magic Circle London.

Bei kulinarischen Köstlichkeiten, entspanntem Networking und vielen anregenden Gesprächen genossen die Gäste einen interessanten Abend in einem außergewöhnlichen und stylischen Ambiente.

Der Motor Presse Klub Austria (MPKA) wurde 1956 gegründet und ist eine neutrale Plattform für Informations-, Erfahrungs- und Meinungsaustausch von Journalisten und Fachmedien für Kraftfahrzeugwesen, Verkehr, Mobilität und Motorsport sowie Presse- und PR Fachleute in der Mobilitätsbranche. www.mpka.at E-Mail: office@mpka.at