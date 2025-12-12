Weitere Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Samstag, 13. Dezember, spielt der Hot Pants Road Club ab 20 Uhr in der Kulturwerkstatt Tischlerei Melk unter dem Titel „X-Mas. A Very Funky Christmas“ Weihnachtsklassiker in neuem Gewand, aber auch unbekannte Perlen in gewohnter Manier. Nähere Informationen und Karten unter 02752/54060, e-mail office@wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Ebenfalls morgen, Samstag, 13. Dezember, präsentiert das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Fabien Gabel gemeinsam mit Nikola Hillebrand (Sopran) und Kate Lindsey (Mezzosopran) ab 19.30 Uhr im Stadttheater Wiener Neustadt „Orchesterlieder“ vom Vorspiel zu Richard Wagnes Oper „Tristan und Isolde“ über Alexander Zemlinskys „Sechs Gesänge für mittlere Stimme und Orchester“ op. 13 und Alban Bergs „Sieben frühe Lieder für Gesang und Orchester“ bis zur „Symphonischen Nachtmusik“ von Joseph Marx. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail tickets@stadttheater-wn.at und www.stadttheater-wn.at.

Morgen, Samstag, 13. Dezember, gestalten auch der Hörersdorfer Chor HORCH und das Bläserensemble des MV Ortsmusik Hörersdorf ab 17.30 Uhr in der Pfarrkirche Hörersdorf ein Adventkonzert. Eintritt: freiwillige Spende zugunsten eines Schulprojekts in Nigeria; nähere Informationen unter 0664/5436762 und www.hoerersdorf.at.

„Christmas in Mistelbach“ bringt heuer am morgigen Samstag, 13. Dezember, ab 19 Uhr im Stadtsaal Mistelbach mit Hannes Wiesinger, Johannes Grill, Manfred Asperger, Maria Sukup, Michael Jedlicka, Karl Bergauer, Reinhard Hirtl, Marina & The Kats, The Behamians, dem Bühnenspiel, der Musical- und Gesangs-Klasse der Städtischen Musikschule Mistelbach, einem Ensemble des BORG Mistelbach sowie dem Schulchor der Mittelschule Mistelbach wieder eine Benefizveranstaltung zugunsten lokaler sozialer Zwecke. Nähere Informationen unter 02572/2515-5265, e-mail kultur@mistelbach.at und www.christmas-in-mistelbach.at; Karten unter https://shop.eventjet.at/de/mistelbach.

Beim „Adventzauber“ in Laa an der Thaya steht morgen, Samstag, 13. Dezember, ab 18.30 Uhr im Schüttkasten Laa die „Reading Rock Weihnachtsrevue“ mit Reinhard „Kotza“ Müller, Martin Schuster, Roman Beisser und Andi Appel auf dem Programm. Nähere Informationen unter www.landumlaa.at.

Bei der „Flammenden Schmiedeweihnacht“ in Ybbsitz gibt der Bäuerinnenchor Waidhofen an der Ybbs morgen, Samstag, 13. Dezember, ab 15 Uhr in der Pfarrkirche von Ybbsitz ein „Jubiläumskonzert zur Schmiedeweihnacht“. Nähere Informationen und Karten unter 07443/86601, e-mail gemeinde@ybbsitz.gv.at und www.flammende-weihnacht.at.

Im Rahmen der „Haydnregion Niederösterreich“ unternehmen Esther Planton als Bergfee DoReMi und Tatjana Wurzer als Die Tastenpilotin morgen, Samstag, 13. Dezember, ab 11 und 15 Uhr im Haydn-Geburtshaus in Rohrau die „Expedition Tannenbaum“. Geeignet ist das Familien-Mitmach-Doppelkonzert mit seinem Mix aus Alpenmusik, Volks- und Weihnachtsliedern, Jazz sowie Kompositionen von Joseph Haydn für Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets@haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

„Let It Swing!“ heißt es morgen, Samstag, 13. Dezember, im Festspielhaus St. Pölten, wo Andrej Hermlin und sein Swing Dance Orchestra mit Melodien im Sound der 1930er- und -40er-Jahre „Christmas in Swing“ feiern. Am Montag, 15. Dezember, wiederholen dann das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Fabien Gabel, die Sopranistin Nikola Hillebrand und die Mezzosopranistin Kate Lindsey ihr Programm „Orchesterlieder“ mit dem Vorspiel zu Richard Wagnes Oper „Tristan und Isolde“, Alexander Zemlinskys „Sechs Gesängen für mittlere Stimme und Orchester“ op. 13, Alban Bergs „Sieben frühen Liedern für Gesang und Orchester“ und der „Symphonischen Nachtmusik“ von Joseph Marx. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/908080-600, e-mail karten@festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Schloss Wartholz in Reichenau an der Rax setzt seinen Konzertzyklus morgen, Samstag, 13. Dezember, mit einem Gesprächskonzert fort, in dem sich Wilhelm Sinkovicz und Mitglieder der Orchesterakademie der Wiener Philharmoniker ab 15 Uhr Ludwig van Beethovens Quintett in Es-Dur op. 4 widmen. Am Sonntag, 14. Dezember, bestreiten dann Adela Frasineanu-Morrison, Benjamin Morrison, Christoph Hammer und Raphael Flieder ab 11 Uhr mit Hugo Wolfs „Italienischer Serenade“ G-Dur, Erich Wolfgang Korngolds Streichquartett Nr. 2 Es-Dur op. 26 sowie dem Streichquartett Nr. 1 c-moll op. 5 von Johannes Brahms eine „Vorweihnachtliche Streichquartett-Matinée“. Nähere Informationen und Karten unter 02666/52289, e-mail tickets@schlosswartholz.at und www.schloss-wartholz.at.

Am Sonntag, 14. Dezember, bringen das Barucco Vokalensemble und Orchester unter Heinz Ferlesch ab 16 Uhr in der Stiftskirche von Melk das „Weihnachtsoratorium“ BWV 248 von Johann Sebastian Bach (Kantaten 1 – 3) zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 02752/555-230, e-mail kultur@stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Ebenfalls am Sonntag, 14. Dezember, gestalten der Jugendchor der Pfarre St. Veit, die Chorgruppe Krems-Lerchenfeld, die Geroldinger Blos und das Ensemble D’Spütruchn ab 15 Uhr im „Dom der Wachau“, der Pfarrkirche Krems-St. Veit, das mittlerweile 39. „Wachauer Adventsingen“, bei dem auch von Ferdinand Fuchsbauer weihnachtliche Texte gelesen werden. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/85015-29 und www.wachauer-adventsingen.at.

Am Sonntag, 14. Dezember, wirkt auch der Stadtchor Mistelbach beim „Advent in der Kirche“ in Kettlasbrunn mit. Nähere Informationen unter 0664/4124068 und www.mistelbach.at.

In der Pfarrkirche Siebenhirten wiederum heißt es am Sonntag, 14. Dezember, „Freut euch und jubelt“, wenn der Kirchenchor Cantus Fidelis, Johanna Hieß an der Orgel und ein Blechbläserensemble der Ortsmusik Siebenhirten ab 17 Uhr ein Adventkonzert gestalten. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 02572/2515-5264, e-mail kultur@mistelbach.at und www.mistelbach.at.

Die Galerie Gugging lädt am Sonntag, 14. Dezember, ab 16 Uhr zum Adventsingen mit Caroline Kreutzberger. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 0676/841181200, e-mail office@galeriegugging.com und www.galeriegugging.com.

Altvertraute Lieder sowie Texte von Helene Arhant, Edith Hofmann, Johann Kargl, Viktoria Kutil, Katharina Ranjan, Christine Reiterer u. a. bringt „TAM-Advent - alte Lieder und neue Texte“ am Sonntag, 14. Dezember, ab 17 Uhr im TAM, dem Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya. Gestaltet wird der Nachmittag vom TAM-Ensemble, den TAM-Hausautoren, der Dramatischen Schreibwerkstatt im TAM sowie der langjährigen TAM-Pianistin und Musikschuldirektorin Riccarda Schrey. Nähere Informationen und Karten unter 02842/52955, e-mail theater@tam.at und www.tam.at.

Am Dienstag, 16. Dezember, gibt die Chor- und Volkstanzgruppe Lerchenfeld ab 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Paul in Krems/Mitterau das Adventkonzert „Da is a heller Schein". Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 0664/4144550, e-mail chorundvolkstanzgruppe@gmail.com und www.chor-volkstanz-krems.at.

Schließlich setzt sich Axel Zwingenberger am Dienstag, 16. Dezember, im Rahmen des „Bösendorfer Festivals“ in den Kasematten von Wiener Neustadt ans Klavier und spielt ab 18.30 Uhr sein „Boogie Woogie Solo“. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-933, e-mail infopoint@wiener-neustadt.at und www.webshop-wn.at bzw. www.kasematten-wn.at und www.boesendorfer-wn.at.