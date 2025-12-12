  • 12.12.2025, 11:21:03
Land Oberösterreich kürzt beim Bildungskonto: AK-Präsident Stangl kritisiert massive Einsparungen in der Erwachsenenbildung

Linz (OTS) - 

Das Land Oberösterreich kürzt massiv in der Erwachsenenbildung, insbesondere beim oö. Bildungskonto. Für 2026 sind dafür nur mehr rund 5,8 Million Euro veranschlagt, exakt eine Million Euro weniger als im heurigen Jahr. Dies entspricht einer Kürzung von rund 15 Prozent. Zusätzlich werden die Ansprüche der Arbeitnehmer:innen durch die Verlängerung der Förderperiode gekürzt. „Jetzt bei der beruflichen Weiterbildung von Arbeitnehmer:innen zu sparen, ist angesichts der schwächelnden Konjunktur ein fatales Zeichen. Schließlich soll mit dem Bildungskonto das Ziel verfolgt werden, die persönliche Qualifikation zu verbessern und die Anpassung an neue Anforderungen ermöglichen. Das wird mit Kürzungen immer schwieriger“, so AK-Präsident Andreas Stangl.

Das oö. Bildungskonto unterstützt finanziell bei vielen beruflichen Aus- und Weiterbildungen und fördert vor allem das Nachholen von Lehrabschlussprüfungen auf dem zweiten Bildungsweg, Deutschkurse zur sozialen und beruflichen Integration oder kostenpflichtige Ausbildungen in der Kinderbildung- und -betreuung, aber auch im Sozial- und Gesundheitsbereich wie zum Beispiel Heimhilfe, Ordinations- bzw. Laborassistenz sowie höherwertige digitale Ausbildungen. „Bei diesem wichtigen Instrument zu kürzen anstatt gerade in Zeiten des Fachkräftebedarfs die Förderung von berufsbezogenen Weiterbildungen auszubauen, ist ein schwerer bildungs- und standortpolitischer Fehler und daher strikt abzulehnen“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl.

Das oö. Bildungskonto dient dazu, insbesondere Personen mit maximal Pflichtschulabschluss, älteren Arbeitnehmer:innen mit geringem Einkommen, Wiedereinsteiger:innen und Karenzierten die berufsbezogene Weiterbildung zu erleichtern und finanziell zu ermöglichen. „Diese Kürzungen des Landes Oberösterreich bedeuten für viele bildungswillige Oberösterreicher:innen Mehrkosten und werden dazu führen, dass sich weniger Personen weiterbilden können.“, resümiert Stangl.

Die AK Oberösterreich rät jedenfalls all jenen, die zur Zeit einen beruflichen Weiterbildungskurs besuchen, noch heuer den Antrag auf Förderung durch das Oö. Bildungskonto einzureichen. Auf der Homepage der AK Oberösterreich führt der Link Bildungskonto | Arbeiterkammer Oberösterreich direkt zum Antrag, der dort online ausgefüllt werden kann. Das Antragsformular kann auch per e-mail unter bildungskonto@akooe.at als PDF-Formular bestellt werden.

