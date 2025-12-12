„Universum“-Erfolg in Rio de Janeiro: „Geister der Wüste“ gewinnt bei den „Buzzies“

Wien (OTS) -

Im Rahmen des diesjährigen „World Congress of Science and Factual Producers“ in Rio de Janeiro, Brasilien, wurde die „Universum“-Dokumentation „Geister der Wüste – Die Löwen der Skelettküste“ am Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, mit einem der begehrten „Buzzie Awards“ ausgezeichnet. Der Film von Will und Lianne Steenkamp wurde als Bester Naturfilm prämiert und setzte sich dabei gegen starke Konkurrenz wie z. B. „Ocean with David Attenborough“ durch. Die feierliche Preisverleihung fand im Rio Othon Palace statt.

Die Buzzies zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen des internationalen Science- und Factual-Storytellings. Sie prämieren herausragende Leistungen in der Vermittlung von Wissenschafts-, Geschichts- und Naturthemen und vergeben zusätzlich Preise für besondere Innovation und gesellschaftliche Bedeutung.

Die Prämierung in Brasilien erweitert die beeindruckende internationale Erfolgsbilanz des Films. „Geister der Wüste“ konnte sich bereits bei den Jackson Wild Media Awards, den Cannes Corporate Media & TV Awards und beim Green Screen Naturfilmfestival durchsetzen und wurde zusätzlich für einen News & Documentary Emmy® nominiert. Mit dem Sieg in Rio de Janeiro festigt die ORF-Produktion ihre Position als eine der international erfolgreichsten Naturdokumentationen der vergangenen Jahre.

Gernot Lercher, Leiter der ORF-„Universum“-Redaktion, freut sich über die große Anerkennung: „Ein Preis, noch dazu der für den ‚Besten Naturfilm‘ im Rahmen eines globalen Kongresses, zeigt, wie weit die Geschichte unserer Wüstenlöwen trägt. Von Namibia bis nach Brasilien, einem Land mit einer tief verwurzelten Naturverbundenheit und einer dynamisch wachsenden Filmszene. Dass unser Film gerade hier hervortritt, ist alles andere als selbstverständlich und zeigt, wie universell seine Themen sind. Für Will und Lianne Steenkamp ist diese Auszeichnung ein weiterer Höhepunkt einer langen, herausfordernden Reise.“

„Geister der Wüste – Die Löwen der Skelettküste“ entstand als Koproduktion von ORF, Into Nature Productions, Thirteen, WDR und ARTE. Acht Jahre lang begleiteten Will und Lianne Steenkamp drei junge Löwinnen durch die kargen, unvorhersehbaren Landschaften der Namib und hielten Verhaltensweisen fest, die zuvor kaum erforscht und nur selten filmisch dokumentiert worden waren.

Die Buzzie Awards werden jährlich im Rahmen des „World Congress of Science and Factual Producers“ vergeben – einem globalen Treffen führender Wissenschafts- und Naturfilmproduzentinnen und -produzenten, das jedes Jahr in einem anderen Gastgeberland stattfindet.