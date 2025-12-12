Vorweihnachtlicher Bundesliga-Klassiker Austria – Sturm live im ORF

Wien (OTS) -

Beim Fußball-Bundesliga-Traditionsduell und zugleich letzten Spiel vor der Winterpause zwischen Austria Wien und Sturm Graz wollen die Gäste eine hartnäckige Negativserie beenden: Gegen die Violetten blieb man zuletzt sechs Partien sieglos – die vergangenen drei Duelle gingen allesamt an die Wiener. Am Sonntag, dem 14. Dezember 2025, um 16.50 Uhr, live in ORF 1 und auf ORF ON, bietet sich nun für die Grazer die Chance, wieder Richtung Tabellenspitze vorzustoßen. Die Austria möchte ihrerseits den Heimvorteil nützen und mit einem Erfolgserlebnis wichtige Punkte gutmachen.

Die Kommentatoren sind Daniel Warmuth und Roman Mählich, die Analysen steuern Herbert Prohaska und Michael Liendl bei.

