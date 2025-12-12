FPÖ – Darmann: „,Grenzschutz neu‘ ist der nächste üble PR-Schmäh Karners und der Verlierer-Ampel!“

Wien (OTS) -

„Der angebliche ‚Grenzschutz neu‘ ist der nächste üble PR-Schmäh des gescheiterten ÖVP-Innenministers Karner und der Verlierer-Ampel, mit dem sie die Bevölkerung hinters Licht führen wollen. 14.325 Asylanträge, vorwiegend von Afghanen und Syrern, allein heuer, sind der in Zahlen gegossene Beweis dafür, dass gar nichts in die ‚richtige Richtung‘ geht, sondern Karner und die Regierung die illegale Massenzuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls weiter ungebremst in unser Land strömen lassen! Dieses Totalversagen wollen sie jetzt mit einer neuen medialen Nebelgranate kaschieren. Der einzige ‚Schutzwall‘ für unsere Heimat ist die von uns Freiheitlichen geforderte ‚Festung Österreich‘ mit einem sofortigen Asylstopp, echtem Grenzschutz und konsequenten Abschiebungen“, übte FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann scharfe Kritik an dem heute von ÖVP-Innenminister Karner gemeinsam mit ÖVP-Verteidigungsministerin Tanner, SPÖ-Staatssekretär Leichtfried und NEOS-Generalsekretär Hoyos-Trauttmannsdorff präsentierten Grenzschutzkonzept.

In diesem Zusammenhang sei auch die Verlängerung der Grenzkontrollen nichts anderes als eine „bloße Scheinmaßnahme“, da mit diesen von Karner kein echter Grenzschutz, sondern ein „Welcome-Service für illegale Asyl-Einwanderer“ betrieben werde. „Von der ‚Abschiebe-Offensive‘ über den ‚Asylstopp für Syrer‘ bis hin zum ‚Stopp des Familiennachzugs‘, der nur eine Hemmung ist: Mittlerweile hat Karner schon mehr PR-Blendgranaten gezündet als illegale Einwanderer abgeschoben. Währenddessen machen es sich ‚neue Völkerwanderer‘ weiter in der von den Steuerzahlern finanzierten sozialen Hängematte gemütlich und das Sicherheitschaos nimmt immer dramatischere Dimensionen an. Fakt ist: Die ÖVP will für gar keine restriktive Asyl- und Migrationspolitik sorgen, sonst hätte sie nicht mit zwei linken ‚Refugees welcome‘-Parteien diese Verlierer-Ampel gebildet“, führte Darmann weiter aus.

Für den freiheitlichen Sicherheitssprecher habe die „gefühlt tausendste Ankündigungsshow“ Karners ein weiteres Mal bewiesen, dass die notwendige Wende in der Asyl- und Migrationspolitik nur mit der FPÖ und einem freiheitlichen Volkskanzler Herbert Kickl möglich ist: „Die Menschen lassen sich von den ÖVP-Inszenierungen und Placebos nicht täuschen, sondern sie erwarten sich, dass der ‚neuen Völkerwanderung‘ ein für alle Mal ein Riegel vorgeschoben wird!“