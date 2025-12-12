ARBÖ: Sicherer Christbaumtransport

Wien (OTS) -

Weihnachten rückt immer näher und für viele gehört ein festlich geschmückter Baum einfach dazu. Damit es auf dem Weg dahin zu keinen unliebsamen Überraschungen kommt, hat der ARBÖ wichtige Hinweise für einen sicheren Christbaumtransport im Auto zusammengestellt.

Entscheidend beim Transport des Baumes ist eine korrekte Ladungssicherung. Für den Weihnachtsbaum gelten die selben Bestimmungen wie für jede andere Ladung.

„Ein unsachgemäßer Transport kann nicht nur gefährlich werden, es drohen auch Strafen. Der Strafrahmen beträgt bis zu 10.000,- Euro sowie eine Punktvormerkung im Führerscheinregister. Sollte es zu einem Unfall kommen weil die Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert war, sind Probleme mit der Versicherung ebenfalls vorprogrammiert“, erklärt ARBÖ-Rechtsexperte Mag. Johann Kopinits.

Ragt der Baum – oder allgemein die Ladung – mehr als einen Meter über das Fahrzeugheck hinaus, ist eine gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung Pflicht. Vorgeschrieben ist dafür eine Tafel im Format 25 x 40 cm mit einem 5 cm breiten, rot rückstrahlenden Rand. Das gilt auch für Christbäume, die am Dach transportiert werden. Bei schlechten Sichtverhältnissen wie Regen, Schnee oder Nebel muss zusätzlich ein roter Rückstrahler angebracht werden.

ARBÖ-Tipps für den sicheren Transport

Richtige Fixierung

Am Dach: Den Baum stabil mit Zurrgurten befestigen, die Spitze zeigt idealerweise nach hinten. Ein Netz über dem Baum sorgt für zusätzliche Sicherung.

Im Innenraum: Den Baum wenn möglich quer einladen und/oder fest verzurren, damit er bei einer Vollbremsung nicht zum gefährlichen Geschoss wird.

Freie Sicht

Die Sicht der Lenkerin bzw. des Lenkers darf weder durch den Baum noch durch Spanngurte oder Transporthilfen eingeschränkt sein. Besonders der Blick in Rückspiegel und Seitenscheiben muss jederzeit frei bleiben.

Innenraum schützen

Alte Decken, Planen oder große Müllsäcke unter dem Baum schützen vor Kratzern, Harzflecken und Schmutz – so bleibt der Innenraum sauber und unbeschädigt.

Bedienelemente prüfen

Vor der Abfahrt kontrollieren, ob Handbremse, Schalthebel, Gurtschlösser und andere Bedienelemente gut erreichbar und problemlos zu bedienen sind.

Vorausschauend und ruhig fahren

Mit angepasster Geschwindigkeit fahren, größere Abstände einhalten und ruckartige Lenk- oder Bremsmanöver vermeiden. So bleibt das Fahrzeug stabil und der Baum kommt sicher und ohne zusätzliche Hektik im Weihnachtsverkehr am Ziel an.