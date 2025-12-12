  • 12.12.2025, 10:28:02
FPÖ-Angerer zu Eröffnung der Koralmbahn: „Danke, Jörg!“

Jörg Haider hat Jahrhundertprojekt zum Wohle Kärntens durchgesetzt – Koralmbahn verbindet Menschen und Regionen

Klagenfurt/Graz 

Anlässlich der heutigen Eröffnungsfeiern für die Koralmbahn erinnert der Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer an den großen Einsatz des verstorbenen freiheitlichen Landeshauptmannes Jörg Haider zur Verwirklichung des Jahrhundertprojektes. „Ohne Jörg Haider würde es den Koralmtunnel und damit die Koralmbahn nicht geben! Mit der heutigen Eröffnung wird eine Vision unseres verstorbenen Landeshauptmannes mehr als 17 Jahre nach seinem Tod Wirklichkeit. Auf dem Weg dorthin gab es nicht nur massiven Gegenwind aus Wien – auch Gaby Schaunig von der SPÖ Kärnten stimmte gegen die finanzielle Beteiligung Kärntens zur Beschleunigung und Verwirklichung dieses Zukunftsprojektes. Doch Jörg Haider blieb zum Wohle unseres Landes hartnäckig. Heute feiert man die Koralmbahn zurecht als Jahrhundertprojekt, das Menschen und Regionen verbindet. Wir sagen daher: Danke, Jörg!“

Die Koralmbahn verbinde nicht nur die Steiermark mit Kärnten, sondern sie verbinde ganz Europa von der Ostsee bis zur Adria. „Der einzige Wermutstropfen ist, dass die Kärntner Landesregierung mehr als 10 Jahre verschlafen hat und unvorbereitet in diese neue Zeit geht. Wir hätten schon längst eine Lösung für den Zentralraum mit dem Lückenschluss zwischen Klagenfurt und Villach gebraucht und das Logistikzentrum in Fürnitz mit Leben erfüllen müssen. Kärnten müsste sich schon Flächen an der Koralmbahn gesichert und Technologieparks sowie Betriebe mit neuen Arbeitsplätzen angesiedelt haben. Dazu haben wir die Regierung mit vielen Initiativen aufgefordert“, so Angerer. Die Steiermark sei in diesem Bereich viel weiter und habe ihre Hausaufgaben rechtzeitig erledigt.

Die FPÖ werde alles dazu beitragen, dass die Koralmbahn tatsächlich zur wirtschaftlichen Lebensader für Kärnten wird und einen Beitrag zur Abwanderung aus Kärnten leisten kann, so wie es die Intention und der große Traum von Jörg Haider war, erklärt Angerer abschließend.

