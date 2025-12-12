BMLUK: Neuauflage des Handbuchs „Leerstand mit Aussicht“ für alle österreichischen Gemeinden

Wien (OTS) -

Drei Jahre nach der Erstausgabe erscheint 2025 die aktualisierte Version des Handbuchs „Leerstand mit Aussicht“. Sie enthält neue Karten, neue Praxisbeispiele und ergänzende Fachinformationen, die Gemeinden praxisnah bei der Entwicklung nachhaltiger, integrierter Nutzungskonzepte unterstützen. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umwelt, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) unterstützt damit die nachhaltige Stärkung österreichischer Gemeinden und Regionen. Ziel ist, Leerstände zu reaktivieren und damit die neue Flächeninanspruchnahme gezielt zu reduzieren, Ortskerne zu beleben sowie kurze Wege und damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu forcieren.

„Lebendige Ortskerne sind das Herz unserer Gemeinden. Wenn wir Leerstände klug nutzen, schaffen wir neuen Wohnraum, beleben die regionale Wirtschaft und stärken das soziale Miteinander. Mit dem aktualisierten Handbuch geben wir den Gemeinden das nötige Rüstzeug, um diese Chancen zu ergreifen“, so Bundesminister Norbert Totschnig.



Praxisnahe Unterstützung für Gemeinden

Das erweiterte Handbuch bietet konkrete Hilfestellungen, um Leerstände zu erkennen, zu bewerten und einer neuen Nutzung zuzuführen. Neben bewährten Instrumenten wurden neue Themenmodule und Karten integriert, die Gemeinden und deren Verantwortliche für dieses Thema praxisnah bei der Planung und Umsetzung unterstützen.

„Unsere Gemeinden leisten tagtäglich Großes – sie gestalten das Leben vor Ort. Mit praxisnahen Unterlagen wie diesem Handbuch unterstützen wir sie gezielt dabei, Leerstand nicht als Belastung, sondern als Potenzial zu sehen,“ so Totschnig.



Das Handbuch „Leerstand mit Aussicht“ basiert auf einer vom BMLUK beauftragten Studie der Technischen Universität Wien, die zwischen Mai 2021 und April 2022 durchgeführt wurde. Ein interdisziplinäres Team arbeitete eng mit Leerstands-Pionierinnen und -Pionieren, Praktikerinnen und Praktikern sowie einer Begleitgruppe aus Fachexpertinnen und -experten zusammen.

Das Ergebnis ist ein Kartenset, das Wissen aus Forschung und Praxis vereint und Gemeinden ein leicht anwendbares Werkzeug für nachhaltige Ortsentwicklung bietet.

Totschnig: „Leerstand ist mehr als ungenutzter Raum – er betrifft Lebensqualität, Identität und Zukunftschancen. Wenn wir bestehende Bausubstanz aktivieren, sparen wir Fläche, schonen Ressourcen und beleben unsere Ortskerne nachhaltig.“

Das Erweiterungsset wird derzeit an alle österreichischen Gemeinden versandt und die neue Version des Handbuchs steht zusätzlich auf der Webseite zum Download bereit.



Beispiele aus der Praxis:

Vorarlberg: Bestand hat Vorrang - Revitalisierung der Altstadt in Hohenems

Bis 2018 war der Ortskern von Hohenems durch eine stark befahrene Landesstraße und eine schwache Altstadtstruktur belastet. Durch die enge Zusammenarbeit eines engagierten Bauherrn mit Stadt und Bundesdenkmalamt wurden historische Gebäude saniert, maßvoll nachverdichtet und wiederbelebt. Heute prägen eine neue Begegnungszone und hochwertig gestaltete Plätze das Zentrum, das dafür mehrfach ausgezeichnet wurde – zuletzt mit dem Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit 2024.



Plattformen WeLocally & Im Grätzl Wien

Die regional verankerten Plattformen WeLocally und Im Grätzl Wien vernetzen Raum-Anbieterinnen und -Anbieter mit Raumsuchenden. Über Events und Workshops fördern sie Austausch und Kooperationen. Das Tool „Raumteiler“ unterstützt dabei, Räume und Kosten zu teilen, Leerstand zu aktivieren und neue Gemeinschaften zu schaffen.



Links: www.welocally.at und www.imgraetzl.at



Das Handbuch und weitere Informationen zum Thema Leerstand finden Sie unter: https://www.bmluk.gv.at/themen/regionen-raumentwicklung/regionen-dialog-plattform/regionen-dialogplattform-multifunktionshaeuser.html#handb%C3%BCcher