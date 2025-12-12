  • 12.12.2025, 10:23:02
Tägliche Gewinne mit dem digitalen Familienland-Adventkalender

LR Teschl-Hofmeister: Kreative und abwechslungsreiche Geschenke verkürzen das Warten auf das Christkind

St. Pölten (OTS) - 

Die Familienland Niederösterreich GmbH lädt alle Besitzerinnen und Besitzer des Familienland*Passes ein, noch bis 24. Dezember beim beliebten Online-Adventkalender via Familienland-App mitzumachen.

Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister betont: „Die täglichen Überraschungen, verbunden mit der Vorfreude auf Weihnachten, verkürzen das Warten auf das Christkind auf besonders schöne Weise. Dank zahlreicher Partnerbetriebe des Familienland*Passes warten kreative und abwechslungsreiche Geschenke auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer.“

Zu den Highlights zählen: eine Jahreskarte für den Wildpark Hochrieß, ein Reise-Goodiepaket von Blaguss & Reisewelt, Familieneintritte für die Römerstadt Carnuntum, zwei Tageskarten für das Skigebiet Semmering Hirschenkogel und vieles mehr. Zusätzlich sorgt das Landesgremium für Papier- und Spielwarenhandel der Wirtschaftskammer Niederösterreich für doppelte Freude: Täglich wird nämlich außerdem ein Gesellschaftsspiel verlost – so gibt es jeden Tag gleich zwei Chancen auf großartige Gewinne.

„Vorfreude verbindet – deshalb laden wir nicht nur Eltern, sondern auch Großeltern, Tanten, Onkel und andere Bezugspersonen ein, gemeinsam mit den Kindern am Gewinnspiel teilzunehmen und die Adventzeit bewusst zu genießen“, erklärt Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH. Der digitale Adventkalender ist exklusiv in der Familienland-App für alle Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes verfügbar.

Die Familienland-App kann in den gängigen App-Stores kostenlos heruntergeladen werden. Informationen zum Familienland*Pass befinden sich auf www.familienland.at.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender.
