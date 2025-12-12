  • 12.12.2025, 10:17:02
FPÖ – Belakowitsch: „Sozialhilfeverband ersetzt Luxus-Uhr – geht’s noch?“

Schlag ins Gesicht für jeden Bürger, der auf soziale Leistungen angewiesen ist

Wien (OTS) - 

Als „völlig inakzeptablen und abgehobenen Umgang mit Steuergeld“ bezeichnete FPÖ-Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch die im Medium „heute.at“ aufgedeckte Causa in einem Sozialhilfeverband. Dort wurde einer Direktorin die Differenz zum vollen Wert ihrer gestohlenen, privaten Luxus-Uhr aus öffentlichen Mitteln ersetzt, nachdem die Versicherung nur einen Teil des Schadens gedeckt hatte. „Welche Krankenschwester, welcher Pfleger oder welcher Heimhelfer, die täglich wirklich schwere Arbeit leisten, würde jemals auf die Idee kommen, sich den Verlust privater Luxusgegenstände vom Dienstgeber ersetzen zu lassen – sofern sie solche überhaupt besitzen?“, so Belakowitsch. Die Rechtfertigung, der Diebstahl sei „im Dienst“ passiert und die Uhr habe einen „hohen emotionalen Wert“, sei an Scheinheiligkeit und Abgehobenheit kaum zu überbieten. Das sei auch ein Schlag ins Gesicht für jeden Bürger, der auf soziale Leistungen angewiesen ist.

„Wenn ein Sozialhilfeverband, dessen Auftrag die Unterstützung von Pflegebedürftigen, Familien und sozial Schwachen ist, Steuergeld verwendet, um private Luxusgüter zu ersetzen, dann ist das völlig inakzeptabel. Diese Vorgangsweise ist abgehoben und schadet dem Vertrauen in die Integrität sozialer Institutionen. Der Zweck eines Sozialhilfeverbandes ist es, auch Bedürftigen mit Geld- und Sachleistungen zu helfen. Die Differenzzahlung von angeblich 6.000 Euro für eine Luxus-Uhr einer Direktorin gehört nicht dazu!", führte die FPÖ-Sozialsprecherin weiter aus. Belakowitsch forderte daher volle Transparenz und umgehende Konsequenzen: „Dieser Vorgang muss lückenlos aufgeklärt und das Geld restlos an den Verband zurückgezahlt werden!“

