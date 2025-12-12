Bettina Prendergast wird neue Schweiz- und Liechtenstein-Korrespondentin des ORF

Wien (OTS) -

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann ernennt die ehemalige London-Korrespondentin und nunmehrige Journalistin im ORF Vorarlberg, Bettina Prendergast, mit 1. Jänner 2026 zur neuen Schweiz- und Liechtenstein-Korrespondentin des ORF. Prendergast folgt damit Marion Flatz-Mäser, die sich in die Pension verabschiedet. Betreut werden die Schweiz und Liechtenstein vom Standort des ORF Vorarlberg aus.



ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Ich freue mich, mit Bettina Prendergast eine Vollblutjournalistin mit der Berichterstattung über unser wichtiges Nachbarland Schweiz und auch Liechtenstein betrauen zu können. Als Korrespondentin in London und auch im Team des ORF Vorarlberg hat Bettina Prendergast die Österreicher:innen stets authentisch und hochprofessionell informiert. Ich gratuliere ihr zu dieser neuen Funktion. Gleichzeitig bedanke ich mich bei Marion Flatz-Mäser für ihr jahrzehntelanges Engagement für den ORF und sein Publikum und wünsche alles Gute für ihren neuen Lebensabschnitt.“



Chefredakteurin Gabriele Waldner-Pammesberger: „Mit Bettina Prendergast kehrt eine ebenso leidenschaftliche wie famose Reporterin ins Team der ORF-Auslandskorrespondent:innen zurück. In der Zentrale freuen wir uns alle sehr auf die erneute intensive Zusammenarbeit mit ihr. Gleichzeitig vermissen wir Marion Flatz-Mäser jetzt schon – eine Top-Journalistin, liebenswerte Kollegin und über viele Jahre engagierte Kämpferin für die Gleichstellung von Frauen im ORF.“



ORF-Vorarlberg-Landesdirektor Markus Klement: „Bettina Prendergast zeichnet sich im ORF Vorarlberg besonders durch Fleiß, Engagement und Professionalität aus. Umso mehr freue ich mich, dass sie nun dem gesamten Publikum des ORF kompetent das Geschehen aus der Schweiz und Liechtenstein näher bringt. Für diese neue Aufgabe wünsche ich Bettina Prendergast das Allerbeste. Ein großes Dankeschön geht an Marion Flatz-Mäser und ihren wertvollen journalistischen Einsatz für 37 Jahre im ORF Vorarlberg, davon die vergangenen vier Jahre als Korrespondentin für die Schweiz und Liechtenstein.“



Bettina Prendergast: „Stabilität ist die DNA der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein, ringsum zerfällt die liberale Ordnung. Mein Job wird es sein, zu berichten, wie die beiden Länder darauf reagieren. Die Schweiz hat viel mehr zu bieten als pünktliche Züge, auf selbige freue ich mich aber auch. Journalismus lebt davon, ständig auf Achse bei den Menschen zu sein.“



Marion Flatz-Mäser: „Es ist und war mein Traumjob. Nach 37 Jahren beim ORF kann ich das mit Fug und Recht behaupten. Ich habe spannende Unternehmerpersönlichkeiten, Menschen aus allen möglichen Lebensbereichen kennengelernt, konnte Fertigungsstraßen, Labore und Werkstätten besuchen, über Schicksale berichten und Entscheidungen hinterfragen. In den vergangenen vier Jahren habe ich als Schweiz- und Liechtenstein-Korrespondentin noch einmal über den Tellerrand hinausgeblickt, viele wertvolle Erfahrungen gemacht und Einblicke bekommen.“



Biografie Bettina Prendergast



Bettina Prendergast wurde am 8. September 1975 geboren und stammt aus Vorarlberg. Ihre ersten journalistischen Erfahrungen sammelte sie nach der Matura 1995 in der Jugendredaktion der Vorarlberger Nachrichten. Nach einem Sprachaufenthalt in den USA kam sie 1997 als freie Mitarbeiterin in den ORF Vorarlberg und arbeitete dort für Radio und Fernsehen als Redakteurin und Nachrichtensprecherin. 2001 wechselte sie ins Landesstudio Wien. Ab 2003 war Bettina Prendergast für den Liechtensteinischen Rundfunk in der Nachrichtenredaktion mit Schwerpunkt Auslandsberichterstattung tätig. Von 2006 bis 2017 war sie ORF-Korrespondentin in London und kehrte danach auf eigenen Wunsch in den ORF Vorarlberg zurück.