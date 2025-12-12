FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt auf neuen Rekord von €240,5 Mrd.

Wien (OTS) -

Starke Netto-Zuflüsse in Aktien- und Rentenfonds sowie eine insgesamt freundliche Entwicklung an den globalen Finanzmärkten haben den österreichischen Investmentfonds einen neuen Rekord beschert. Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

Am Ende des 3. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern aufgelegten Investmentfonds bei Ꞓ240,5 Milliarden und damit 3,4% oder Ꞓ8 Milliarden über dem Stand vom 30. Juni 2025.

Nettomittelzuflüsse von jeweils rund Ꞓ1 Milliarde verzeichneten im Quartal Aktien- und Rentenfonds, während Misch- und Immobilienfonds Abflüsse zu verzeichnen hatten. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto Ꞓ1,59 Milliarden neue Mittel zu.

Nachhaltigkeitsfonds gemäß Art. 8 und 9 der SFDR wuchsen ähnlich stark wie der Markt und machen etwa die Hälfte des gesamten verwalteten Vermögens aus.

Verwaltetes Vermögen Ende Q3 Ggü. Q2 Nettozuflüsse

Investmentfonds gesamt Ꞓ240,5 Mrd. +3,4% Ꞓ1,591 Mrd.

Davon:

Mischfonds Ꞓ108,3 Mrd. +2,7% -Ꞓ219 Mio.

Rentenfonds Ꞓ65,9 Mrd. +2,2% Ꞓ971 Mio.

Aktienfonds Ꞓ52,1 Mrd. +7,7% Ꞓ1,004 Mrd.

Immobilienfonds Ꞓ7,32 Mrd. -2,2% -Ꞓ165 Mio.

Davon Nachhaltigkeitsfonds: Ꞓ119,6 Mrd. +3,6% Ꞓ354 Mio.

„Hellgrün“ (Art. 8) Ꞓ117,2 Mrd. +3,5% Ꞓ303 Mio.

„Dunkelgrün“ (Art. 9) Ꞓ2,41 Mrd. +10% Ꞓ51,2 Mio.

Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im Quartalsbericht Asset Management der FMA.