  • 12.12.2025, 10:15:02
  • /
  • OTS0065

FMA-Bericht: Vermögen österreichischer Investmentfonds steigt auf neuen Rekord von €240,5 Mrd.

Netto-Zuflüsse und Marktentwicklung sorgen für 3,4% Wachstum heimischer Fonds im 3. Quartal.

Wien (OTS) - 

Starke Netto-Zuflüsse in Aktien- und Rentenfonds sowie eine insgesamt freundliche Entwicklung an den globalen Finanzmärkten haben den österreichischen Investmentfonds einen neuen Rekord beschert. Das zeigt der Quartalsbericht Asset Management der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA).

Am Ende des 3. Quartals lag das verwaltete Vermögen der von österreichischen Kapitalanlagegesellschaften und Fondsmanagern aufgelegten Investmentfonds bei Ꞓ240,5 Milliarden und damit 3,4% oder Ꞓ8 Milliarden über dem Stand vom 30. Juni 2025.

Nettomittelzuflüsse von jeweils rund Ꞓ1 Milliarde verzeichneten im Quartal Aktien- und Rentenfonds, während Misch- und Immobilienfonds Abflüsse zu verzeichnen hatten. In Summe flossen den österreichischen Fonds netto Ꞓ1,59 Milliarden neue Mittel zu.

Nachhaltigkeitsfonds gemäß Art. 8 und 9 der SFDR wuchsen ähnlich stark wie der Markt und machen etwa die Hälfte des gesamten verwalteten Vermögens aus. 

Verwaltetes Vermögen          Ende Q3      Ggü. Q2    Nettozuflüsse 
Investmentfonds gesamt        Ꞓ240,5 Mrd.    +3,4%      Ꞓ1,591 Mrd.
Davon:                                                                     
Mischfonds                     Ꞓ108,3 Mrd.   +2,7%      -Ꞓ219 Mio.
Rentenfonds                    Ꞓ65,9 Mrd.    +2,2%      Ꞓ971 Mio.
Aktienfonds                    Ꞓ52,1 Mrd.    +7,7%      Ꞓ1,004 Mrd.
Immobilienfonds                Ꞓ7,32 Mrd.    -2,2%      -Ꞓ165 Mio.
                                                                           
Davon Nachhaltigkeitsfonds:   Ꞓ119,6 Mrd.    +3,6%      Ꞓ354 Mio.
„Hellgrün“ (Art. 8)           Ꞓ117,2 Mrd.    +3,5%      Ꞓ303 Mio.
„Dunkelgrün“ (Art. 9)         Ꞓ2,41 Mrd.     +10%       Ꞓ51,2 Mio.

Alle weiteren Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im Quartalsbericht Asset Management der FMA.

Rückfragen & Kontakt

FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright