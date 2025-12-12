  • 12.12.2025, 10:04:31
Wirtschaftsbund: Strommarktreform bringt Entlastung und stärkt Standort

Wien (OTS) - 

„Der Wirtschaftsbund begrüßt, dass das Günstiger-Strom-Gesetz im Parlament die notwendige Zweidrittelmehrheit erhalten hat und damit ein wichtiger Schritt zur spürbaren Entlastung bei den Energiekosten gesetzt wird. Die umfassendste Strommarktreform seit zwei Jahrzehnten schafft wichtige strukturelle Anpassungen, um langfristig leistbare Strompreise und eine verlässliche Versorgung zu sichern – zentrale Voraussetzungen für einen stabilen Wirtschaftsstandort. Es ist ein gutes Signal, dass in der Energiepolitik wieder Fortschritte erzielt werden. Das Gesetz ist ein wesentlicher Schritt, um Strom dauerhaft leistbarer zu machen und damit Betriebe wie Haushalte zu unterstützen. Leistbare Energie bleibt eine Grundvoraussetzung für Wachstum, Beschäftigung und wirtschaftliche Stabilität“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär und ÖVP-Wirtschaftssprecher Kurt Egger.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftsbund Österreich
Nadja Jilly, MA
Telefon: +431505479624
E-Mail: n.jilly@wirtschaftsbund.at
Website: https://www.wirtschaftsbund.at/

