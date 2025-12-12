„Pfoten weg von Tieren als Weihnachtsgeschenk“

Wien (OTS) -

Zur Weihnachtszeit steigt traditionell die Nachfrage nach Haustieren. Doch viele dieser vermeintlich gut gemeinten Geschenke landen kurze Zeit später im Tierheim. Das TierQuarTier Wien und Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig appellieren daher auch heuer eindringlich: Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke.

Jährlich werden im TierQuarTier rund 2.300 Tiere aufgenommen: Von Katzen über Hunde bis hin zu Kleintieren. Viele davon werden jedoch nie wieder von ihren ursprünglichen Halter*innen abgeholt. Rund 1.400 Tiere konnten im letzten Jahr erfolgreich an neue, verantwortungsvolle Besitzer*innen vermittelt werden. Doch gerade nach den Feiertagen verzeichnet das TierQuarTier vermehrt Fundtiere, die offenbar aufgrund überstürzter oder unüberlegter Entscheidungen dort landen: Tiere, deren man sich letztlich einfach entledigt hat.

Tierschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig betont: „Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk! Lassen Sie sich nicht zu Spontankäufen hinreißen, denn oft enden diese im Tierheim. Wer sich ein Tier nimmt, der muss auch die Verantwortung tragen und die Kosten übernehmen. Und zwar nicht nur für ein paar Tage oder die Weihnachtsferien, sondern für ein ganzes Tierleben lang!“

Auch Anna Hofstätter, Sprecherin des TierQuarTier Wien, warnt vor unüberlegten Anschaffungen: „Jedes Jahr landen nach den Feiertagen Tiere bei uns, deren Haltung ganz offensichtlich überfordernd war: Sie wurden plötzlich zu groß, zu aktiv, zu teuer oder schlicht nicht in den Alltag eingeplant. Ein Tier bedeutet Verantwortung, Zeit, Geduld und finanzielle Ressourcen. Wer einer Fellnase ein Zuhause geben möchte, sollte diese Entscheidung bewusst treffen und sich umfassend informieren, bevor ein Tier einzieht.“

In den Tagen unmittelbar vor Weihnachten werden im TierQuarTier keine Tiere mehr vergeben. Kennenlerntermine können weiterhin vereinbart werden, doch die tatsächliche Vergabe findet erst nach den Feiertagen statt. Damit soll verhindert werden, dass Tiere als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum landen.

Tierleid verhindern und Verantwortung übernehmen

Vor allem Tiere, die verschenkt werden, sind häufig Opfer von Fehlentscheidungen:

Sie passen nicht zum Lebensstil oder Zeitbudget der Beschenkten.

Allergien oder Wohnsituationen werden nicht bedacht.

Der Pflege- und Kostenaufwand wird massiv unterschätzt.

Nach den Ferien fehlt die Zeit für Betreuung, Training und Eingewöhnung.

Das TierQuarTier empfiehlt daher, die Weihnachtszeit lieber dazu zu nutzen, sich ausführlich zu informieren, Tierbedürfnisse kennenzulernen und im neuen Jahr eine bewusste Entscheidung zu treffen.

Das TierQuarTier Wien – das Zuhause auf Zeit für Tiere in Not

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas - es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.