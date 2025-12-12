  • 12.12.2025, 10:00:34
  • /
  • OTS0059

Veronika Werkner neue Co-Pressesprecherin der ALBERTINA

Neue Co-Pressesprecherin der ALBERTINA
Wien (OTS) - 

Nach langjähriger Tätigkeit in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kunst und Kultur übernimmt Veronika Werkner nun die Position der Co-Pressesprecherin der ALBERTINA.

In den vergangenen acht Jahren war sie im Leopold Museum in der Pressearbeit tätig, zudem verfügt sie über profunde Erfahrung in weiteren renommierten Institutionen wie etwa dem Belvedere/Belvedere 21. Museum für zeitgenössische Kunst oder dem Festspielhaus St. Pölten.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem Team die Kommunikation zu den wunderbaren Museen, Ausstellungen, Sammlungen sowie zur Forschung und weiteren musealen Tätigkeiten zu gestalten. 2026 feiern wir 250 Jahre ALBERTINA – ich empfinde es als Ehre, gleich zu Beginn meiner Tätigkeit in diesem besonderen Jubiläumsjahr mitwirken zu können“, so Veronika Werkner.

Künftig verantwortet sie gemeinsam mit Daniel Benyes die Pressearbeit der ALBERTINA, ALBERTINA MODERN sowie ALBERTINA KLOSTERNEUBURG.

Rückfragen & Kontakt

Dr. Daniel Benyes
Pressesprecher

ALBERTINA

Albertinaplatz 1
1010 Wien

T +43 1 534 83 511
E d.benyes@albertina.at
W www.albertina.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ABT

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright