Veronika Werkner neue Co-Pressesprecherin der ALBERTINA

Wien (OTS) -

Nach langjähriger Tätigkeit in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Kunst und Kultur übernimmt Veronika Werkner nun die Position der Co-Pressesprecherin der ALBERTINA.

In den vergangenen acht Jahren war sie im Leopold Museum in der Pressearbeit tätig, zudem verfügt sie über profunde Erfahrung in weiteren renommierten Institutionen wie etwa dem Belvedere/Belvedere 21. Museum für zeitgenössische Kunst oder dem Festspielhaus St. Pölten.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem Team die Kommunikation zu den wunderbaren Museen, Ausstellungen, Sammlungen sowie zur Forschung und weiteren musealen Tätigkeiten zu gestalten. 2026 feiern wir 250 Jahre ALBERTINA – ich empfinde es als Ehre, gleich zu Beginn meiner Tätigkeit in diesem besonderen Jubiläumsjahr mitwirken zu können“, so Veronika Werkner.

Künftig verantwortet sie gemeinsam mit Daniel Benyes die Pressearbeit der ALBERTINA, ALBERTINA MODERN sowie ALBERTINA KLOSTERNEUBURG.