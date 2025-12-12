Wien (OTS) -

Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Wieden findet am Donnerstag, dem 18. Dezember 2025, um 17.00 Uhr im Festsaal der Bezirksvorstehung Wieden in der Favoritenstraße 18, EG, statt.

Die Bezirksvertretungssitzung wird auch als Livestream im Internet übertragen und ist über die Bezirkswebsite abrufbar: https://www.wien.gv.at/wieden/sitzung-bezirksvertretung-livestream

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 4. Bezirk, Tel. +43 1 4000-04111 bzw. E-Mail post@bv04.wien.gv.at .

(Schluss) bv/red