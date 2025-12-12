Grüne Landstraße/Stark, Widhalm: Umgestaltung Landstraßer Hauptstraße abgesagt

Wien (OTS) -

Die geplante Neugestaltung der Landstraßer Hauptstraße droht am tatsächlichen Bedarf vorbeizugehen. Trotz eines umfassenden Beteiligungsprozesses mit über 7.000 Bürger:innen soll nun ausgerechnet der bereits sicherste und begrünteste Abschnitt der Landstraßer Hauptstraße erneuert werden: Der Teil zwischen Schlachthausgasse und Juchgasse. „All jene Abschnitte, die wirtschaftlich am wichtigsten sind und in Punkto Verkehrssicherheit den größten Änderungsbedarf haben – nämlich von Wien Mitte bis Juchgasse - bleiben unangetastet. Der Beteiligungsprozess hat klar ergeben: Die Menschen wünschen sich mehr Grün, mehr Platz für Rad- und Fußverkehr, mehr Aufenthaltsqualität auf der gesamten Landstraßer Hauptstraße“, betont Mobilitätssprecher Kilian Stark.

Während sich die Stadt mit Bildern der Begegnungszone schmückt, gibt es dafür noch nicht einmal Pläne. „Bis heute gibt es keine Zusage für die Umgestaltung ausgehend von Wien Mitte. Weder Zeitplan noch Finanzierung sind klar. Die Zukunft der Landstraßer Hauptstraße ist damit weiter ungewiss“, so Stark. Auf dem zentralen Abschnitt von Wien Mitte bis Juchgasse befinden sich zwei Drittel der Betriebe. Dort wird vorerst alles beim Alten bleiben, die Wünsche der Betriebe werden ignoriert. Das schwächt die Einkaufsstraße und ist ein fatales Signal in Zeiten harter Online-Konkurrenz.

„Obwohl die Menschen ihre Wünsche klar formuliert haben, lehnt der SPÖ-Bezirksvorsteher jede Zusage für die weitere Umgestaltung ab. Die Finanzierung des Projekts ist weiterhin ungesichert. Unseren Antrag, den Forderungen der Kaufleute gerecht zu werden und die gesamte Einkaufsstraße umzugestalten, wurde vom Bezirksvorsteher abgelehnt. Die Landstraßer Hauptstraße ist die Lebensader unseres Bezirks. Wenn wir sie fit für die Zukunft machen wollen, müssen wir alle Abschnitte gleichermaßen aufwerten, sonst verspielen wir eine historische Chance“, so Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Siegrid Widhalm (Grüne).

Die Grünen sind am 13. Dezember von 10:00 bis 13:00 Uhr am Rochusmarkt vor Ort, um mit Bürger:innen über die geplanten Umbauten zu sprechen, die Auswirkungen auf Bezirks- und Stadtbudget zu erläutern sowie die Zukunft der Einkaufsstraße zu diskutieren. Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen.