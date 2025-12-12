AVISO: Auftakt zur Ballsaison – Benefizquadrille zugunsten des Wiener Hilfswerks in der Tanzschule Elmayer

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 6. Jänner 2026 laden das Annemarie-Imhof-Komitee und die Tanzschule Elmayer zum Tanzen für den guten Zweck. Die beliebte Veranstaltung zu Jahresbeginn stimmt Tanzbegeisterte auf die Wiener Ballsaison mit ihren mehr als 450 Bällen ein.

Unter dem Motto „Alles Tour de Main“ eröffnen am Dienstag, den 6. Jänner 2026 rund 70 Paare schwungvoll das neue Jahr. Unter der Leitung von Thomas Schäfer-Elmayer lernen die teilnehmenden Tänzer*innen bei der Benefizquadrille alle sechs Touren der Fledermaus­quadrille, sodass die Publikumsquadrillen in der langen Ballsaison 2026 für alle zum Vergnügen werden. Den Reinerlös des Abends spendet das Annemarie-Imhof-Komitee dem Aktionsraum des Wiener Hilfswerks, einer Freizeiteinrichtung für Jugendliche mit und ohne Behinderungen.

31. Benefizquadrille

Zeit: Dienstag, 6. Jänner 2026, 18.00 Uhr

Ort: Tanzschule Elmayer, Bräunerstraße 13, 1010 Wien

Anmeldung: Bitte paarweise via E-Mail an imhofkomitee@wiener.hilfswerk.at

Spendenbeitrag: 40 Euro; an der Abendkassa: 50 Euro; Jugendliche/Studierende: 20 Euro

Das Annemarie-Imhof-Komitee für das Wiener Hilfswerk

Das Annemarie-Imhof-Komitee unter dem Vorsitz von Unternehmerin Barbara Feldmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, verschiedene Projekte des Wiener Hilfswerks zu unterstützen, die nicht oder nur zum Teil durch die öffentliche Hand finanziert werden. Bereits seit knapp 40 Jahren engagieren sich die Mitglieder im Rahmen von karitativen Aktivitäten und unterstützen soziale Projekte des Wiener Hilfswerks. Weitere Informationen: www.imhofkomitee.at

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige, soziale und neutrale Organisation, die im Bereich der mobilen Pflege- und Sozialdienste, in der Kinderbetreuung sowie in der Wohnungslosenhilfe tätig ist. Es betreibt Tageszentren für Senior*innen, Seniorenwohngemeinschaften, Nachbarschafts­zentren, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit und ohne Behinderungen sowie Sozialmärkte (SOMA). Mit ihren Sozialökonomischen Betrieben Haus- und Heimservice und SOMA 7 leistet die Organisation auch einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsmarktintegration. Das Wiener Hilfswerk beschäftigt rund 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiter*innen. Weitere Informationen: www.wiener.hilfswerk.at