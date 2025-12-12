- 12.12.2025, 09:46:03
AVISO: Kundgebung AKS zum Thema „Kopftuchverbot“
Die Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) spricht sich entschieden gegen ein gesetzlich verankertes Kopftuchverbot an Schulen aus. Ein solches Verbot würde tief in die persönliche Freiheit von Schüler_innen eingreifen und insbesondere muslimische Mädchen treffen. Anstatt Diskriminierung zu reduzieren, würde es bestehende Ungleichheiten weiter verschärfen und betroffene Jugendliche zusätzlich stigmatisieren.
Deshalb laden wir Sie zu unserer Pressekonferenz ein:
Datum: 13.12.2025
Uhrzeit: 17:30 Uhr
Ort: direkt vor dem Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien
Nach der Kundgebung stehen wir für Interviews und Fragen zur Verfügung. Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Rückfragen & Kontakt
Aktion kritischer Schüler_innen
Elena Ettinger
Telefon: +43 681 81671822
E-Mail: elena.ettinger@aks.at
