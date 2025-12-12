Wien (OTS) -

Die Aktion kritischer Schüler_innen (AKS) spricht sich entschieden gegen ein gesetzlich verankertes Kopftuchverbot an Schulen aus. Ein solches Verbot würde tief in die persönliche Freiheit von Schüler_innen eingreifen und insbesondere muslimische Mädchen treffen. Anstatt Diskriminierung zu reduzieren, würde es bestehende Ungleichheiten weiter verschärfen und betroffene Jugendliche zusätzlich stigmatisieren.

Deshalb laden wir Sie zu unserer Pressekonferenz ein:

Datum: 13.12.2025

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Ort: direkt vor dem Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Nach der Kundgebung stehen wir für Interviews und Fragen zur Verfügung. Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

AVISO: Kundgebung AKS zum Thema „Kopftuchverbot“

Datum: 13.12.2025, 17:30 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: direkt vor dem Parlament

Dr.-Karl-Renner-Ring 3

1010 Wien

Österreich